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惠英紅自曝為戲整形 臉上縫89針 網心疼：太拚了

娛樂新聞組／綜合報導
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惠英紅因拍戲受傷，臉上曾縫了89針。(取材自微博)
惠英紅因拍戲受傷，臉上曾縫了89針。(取材自微博)

金馬影后惠英紅早期是武打演員出身，但搞到一身傷，便宣布不再拍攝武打劇。近日她在節目中說自己為了拍戲受傷破相，臉上縫了89針，不得不整形。對此，網友感到心疼服，覺得「又勇敢又堅強，值得愛」。

惠英紅在「演員請就位3」節目裡，指自己拍打戲，遭到硬物撞傷毀容，導致嘴巴、眼角、顴骨都有嚴重的傷勢，最後透過整容手術挨了89針才修復。不少網友心疼表示，「姐，太拚了」、「敬業的代名詞，但從未停下來」、「姐這一路真的不容易啊」。

2017年時，惠英紅說拍戲受過的傷至少上百處，年紀大了不想再傷害自己，不想再拍打戲。不過去年她接下電影「數到三」，在兩個月內因吊鋼絲等意外發生六處骨裂。第一次彩排兩根肋骨骨裂；開拍第三天因受傷無法穿護具，僅用手抓著鋼絲，當時一陣大風讓她來不及鬆手，然後聽到另外兩根肋骨骨裂的聲音；第三次是拍攝第十天，她當時穿著高跟鞋拍跳舞戲，不料又傳出兩腳趾骨裂。有工作人員爆料，有時鏡頭拍完後，導演看到惠英紅疼到說不出話來的模樣，都不禁為她流淚，但她說「已經習慣了，不覺得特別疼。我覺得這一切都是值得的，因為這個劇本太好了」。

據悉，惠英紅1974年出道，1982年憑「長輩」獲第1屆香港電影金像獎最佳女主角，2017年以「幸運是我」再拿香港金像獎最佳女主角，同年以「血觀音」獲金馬獎最佳女角。

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