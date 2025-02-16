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「五福臨門」最火爆娘子… 17歲「小趙麗穎」PK14人拿下角色

娛樂新聞組／即時報導
黃楊鈿甜一路PK掉14個女演員，才拿到「酈五娘」角色。(取材自微博)
黃楊鈿甜一路PK掉14個女演員，才拿到「酈五娘」角色。(取材自微博)

于正新劇「五福臨門」雖然已經大結局，但相關熱度依然居高不下，尤其是酈五娘和楊羨的故事，引發觀眾討論。其實，于正曾透露，飾演酈五娘「樂善」的黃楊鈿甜是透過試戲「過五關斬六將」，一路PK掉14個女演員，才拿到了這個角色。

揚子晚報報導，「五福臨門」中，黃楊鈿甜飾演的樂善是家中老么，被觀眾稱為「蛇年第一個小炮仗」。她的個性活潑直率、伶俐漂亮，看到不順眼的就罵、撞見欺負人的就出手，加上「少女演少女」特有的靈動，以及她「小趙麗穎」顏值，自開播以來吸粉不少。

對於這個角色，黃楊鈿甜表示，「角色前後期的狀態是有跡可循的，樂善的娘很堅韌，五娘繼承了她的骨氣，姐姐們聰慧知書達禮，在她們的教養下，五娘子於是成長為一個不一樣的女孩」。

黃楊鈿甜為了拿下演出機會，一路PK掉14個女演員，于正說，「她並沒有把樂善的潑辣演成一個只有張揚性格的單薄人物」。

其實，童星出身的黃楊鈿甜雖然才17歲，但戲齡卻有8年了，童年時期的她，是「楚喬傳」的小楚喬、是「秦時麗人明月心」的小麗姬、是「如懿傳」的小如懿、是「築夢情緣」的小傅函君，如今，她已經打造出屬於自己的全新形象。近日，她剛剛在北京結束藝考考試，目前正忙著拍攝新劇「冰湖重生」。

回憶自己從童星入行，到如今已成為擔當女主的成長之路，黃楊鈿甜說，「在這條路上會聽到很多不同的聲音，有好的也有壞的，會有一點點迷茫，但我想，保持我的初心吧，在初心的基礎上去收獲大家好的建議，壞的聲音就把它拋開了」。

趙麗穎

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