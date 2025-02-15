金馬影后為了拍戲臉上縫89針 不得不整形

惠英紅為了拍戲，臉上曾縫了89針。(取材自微博)

金馬影后惠英紅早期是武打演員出身，但搞到一身傷，便宣布不再拍攝武打劇。近日她在節目中說自己為了拍戲，臉上縫了89針，不得不整形。對此，網友感到心疼服，覺得「又勇敢又堅強，值得愛」。

惠英紅在《演員請就位》節目裡，指自己拍打戲，臉上一共縫了89針，因而要做整形手術，也因此嘴巴看起來是開開的。不少網友心疼；「姐，太拚了」、「敬業的代名詞，但從未停下來」、「姐這一路真的不容易啊」。

2017年時，惠英紅說拍戲受過的傷至少上百處，年紀大了不想再傷害自己，不想再拍打戲。不過去年她接下電影「數到三」，在兩個月內因吊鋼絲等意外發生六處骨裂。第一次彩排兩根肋骨骨裂；開拍第三天因受傷無法穿護具，僅用手抓著鋼絲，當時一陣大風讓她來不及鬆手，然後聽到另外兩根肋骨骨裂的聲音；第三次是拍攝第十天，她當時穿著高跟鞋拍跳舞戲，不料又傳出兩腳趾骨裂。有工作人員爆料，有時鏡頭拍完後，導演看到惠英紅疼到說不出話來的模樣，都不禁為她流淚，但她說「已經習慣了，不覺得特別疼。我覺得這一切都是值得的，因為這個劇本太好了」。

據悉，惠英紅1974年出道，1982年憑「長輩」獲第1屆香港 電影金像獎最佳女主角，2017年以「幸運是我」再拿香港金像獎最佳女主角，同年以「血觀音」獲金馬獎最佳女角。