「哪吒2」最酷大爺 90歲王德順依然瘋健身

熱愛健身的王德順至今仍保持好身材。(取材自微博)

中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）接連創造多項紀錄，上映第16天，「哪吒2」總票房已破人民幣100億元（約13.7億美元），為中國首部票房破100億的電影，暫列全球票房榜第17名。電影相關配音演員工不可沒，其中，「無量仙翁」仙風道骨、中氣十足的聲音，出自今年已經89歲的演員王德順。

中新網報導，王德順和「哪吒2」的緣分始於三年前的夏天，配音導演陳浩找到他，希望他為電影裡的無量仙翁配音，「可能導演他們看到了我過去演的影視劇，聽到了我的聲音，覺得這個聲音比較貼切」。

那時王德順並未拿到全部劇本，配音導演告訴他，無量仙翁先是以一個面目慈祥的老人形象出現，後來才逐漸露出了邪惡的真面目。

在導演選出合適的聲音後，演員要做的是讓聲音與角色合而為一。憑藉著多年做演員的理解，王德順很快就進入角色，用兩天的時間完成了無量仙翁的配音工作。

據報導，這不是王德順第一次為動畫電影配音；2016年上映的動畫電影「大魚海棠」，他就曾為椿爺爺一角配音。在他看來，無論演戲或配音，都要靠語言來表達情感，而說台詞，是他20多歲做專業話劇演員時就打下的功底。