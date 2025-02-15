范冰冰閃耀柏林影展 女神制霸紅毯甜笑：認真學習
第75屆柏林影展揭開序幕，中國女星日前就被大會宣布是本屆評審團之一，她和評審團主席美國導演陶德海恩斯（Todd Haynes）一起走上紅毯，一身斜肩白色改良式旗袍襯托出好氣質，女神氣場全開，依舊是紅毯王；「古一大師」蒂妲史雲頓（Katherine Swinton）獲頒代表終身成就獎的「榮譽金熊獎」。
范冰冰2018年因為逃漏稅風波，遭到中國演藝圈的全面封殺，聲勢一落千丈，近年她全面復出，只是似乎還是無法重回中國演藝圈，轉而向國際影人合作並出席各大國際影展，成為正港的「國際女星」。重新在柏林影展出發，她開心分享：「很開心第一次擔任評審，十分期待能看到很多好看的電影，也非常驚喜能受邀擔任評審，我認為這是個很好的學習機會。」
蒂妲史雲頓榮獲終身成就獎，她表示「我們正在親眼見證非人道行為的發生，這些政府與破壞地球的企業，以及戰爭罪犯勾結，無論來自何處，都必須受到譴責。」她抨擊獨裁與戰爭，「柏林是一個沒有邊界的國度，這裡不排斥、不迫害、更不驅逐任何人。」她為何會喜歡電影，因為電影是個偉大的獨立國度，與生俱來的包容「使其不受佔領、殖民、接管、私有化，或變成度假勝地的企圖所影響」。
上一則
FB留言