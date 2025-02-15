范冰冰閃耀柏林影展 女神制霸紅毯甜笑：認真學習

范冰冰重新出發站上柏林影展開幕紅毯。(歐新社)

第75屆柏林影展揭開序幕，中國女星日前就被大會宣布是本屆評審團之一，她和評審團主席美國導演陶德 海恩斯（Todd Haynes）一起走上紅毯，一身斜肩白色改良式旗袍襯托出好氣質，女神氣場全開，依舊是紅毯王；「古一大師」蒂妲史雲頓（Katherine Swinton）獲頒代表終身成就獎的「榮譽金熊獎」。

范冰冰 2018年因為逃漏稅風波，遭到中國演藝圈的全面封殺，聲勢一落千丈，近年她全面復出，只是似乎還是無法重回中國演藝圈，轉而向國際影人合作並出席各大國際影展，成為正港的「國際女星」。重新在柏林影展出發，她開心分享：「很開心第一次擔任評審，十分期待能看到很多好看的電影，也非常驚喜能受邀擔任評審，我認為這是個很好的學習機會。」