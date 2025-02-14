「甄嬛傳」女星亂掰酒後肇逃被行拘 網：還能繼續播嗎

崔漫莉在「後宮甄嬛傳」中飾演余答應一角。（取材自微博）

知名中國長壽劇「甄嬛傳」中「余鶯兒」演員崔漫莉近日在直播間自曝，在浙江東陽市橫店鎮拍戲時，曾酒後無證駕駛並肇事逃逸。浙江東陽市公安局13日晚間發布警情通報稱，崔漫莉自曝內容是不實信息，並以虛構事實擾亂公共秩序等規定，被東陽市公安局依法予以行政拘留。

浙江東陽市公安局13日稱，「經查，近期，崔某某（女，36歲）在網絡平台直播時，為博取眼球、吸引粉絲，編造自己曾在橫店拍戲時無證酒後駕車肇事逃逸的虛假事實，造成嚴重不良社會影響。」通告指出，崔某某因虛構事實擾亂公共秩序，違反「中華人 民共和國治安管理處罰法﹞相關規定，已被東陽市公安局依法予以行政拘留。

崔漫莉在一次直播中自曝曾經無證駕駛，並且發生事故後逃逸。她在直播時表示當時不僅無證駕駛，而且還喝酒了，甚至覺得這件事很「搞笑」。此外，她還透露曾在駕照 過期的情況下繼續駕車。

因為中國藝人犯法多會影響到作品播出，因此有民眾擔心，崔漫莉出事後會否影響「甄嬛傳」播出。縱覽新聞報導，河北新業律師事務所律師王尹表示，從現實層面看，「甄嬛傳」中崔某某戲份有限、播出年代久遠等因素，被波及風險較低。此前「還珠格格」等劇因某配角爭議未遭下架，行業更傾向於保護經典作品的完整性。

另據知名律師河南 澤槿律師事務所主任付建，余鶯兒的扮演者借助網絡散播謠言，確實可能會被認定為劣跡藝人。如果被認定為劣跡藝人，其演出的作品的確可能受到一定影響，其已播出作品可能在一些平台被限制推薦、減少播放量，未播出的影視劇可能會對其鏡頭進行刪減等處理，嚴重時可能導致項目暫停或不播出其相關內容。

崔漫莉1988年生，畢業於北京電影學院，2008年進入演藝圈。因在電視劇「甄嬛傳」中扮演心狠手辣、恃寵而驕的「妙音娘子」余鶯兒（余答應）被觀眾熟知。