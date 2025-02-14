宮鬥劇大陸解禁？「甄嬛傳」相隔６年重返電視頻道

「後宮甄嬛傳」自13日在北京衛視重播，相隔6年重返電視頻道。(取材自微博)

宮鬥劇「後宮甄嬛傳 」、「延禧攻略」、「如懿傳」曾大受歡迎，但大陸官方批評內容胡亂編造、大量魔改，自2019年起全面禁播宮鬥劇；不過「後宮甄嬛傳」自13日在北京衛視重播，相隔6年重返電視頻道，大陸網友熱議，有人感嘆直呼「宮鬥劇就不應該禁」。

2011年「後宮甄嬛傳」紅遍大江南北，在台灣、大陸、香港等華人 圈大為轟動，隨後令不少製作公司看好宮鬥題材，接連劇集「延禧攻略」、「如懿傳」在2018年先後播出打對台，引起多方關注宮鬥劇對民眾生活造成負面影響的爭議，最終2019年各大衛視全面停播宮鬥劇。「延禧攻略」、「如懿傳」更遭到串流平台下架，除大陸以外，海外觀眾仍可收看。

「延禧攻略」。（圖：愛爾達電視提供）

受到影響的還有何潤東、何泓姍主演的古裝劇，原本翻拍小說「清宮熹妃傳」，所有宮鬥場面全刪，宮鬥變宅鬥，直到2024年，宅鬥復仇劇已經成為陸劇收視新主流。

沒想到相隔6年之後，「後宮甄嬛傳」在北京衛視下午時段重播，這一舉動被網民視為宮鬥劇解禁 了。但另有網民表示宮鬥劇根本沒有解禁，只是「後宮甄嬛傳」獲廣電總局發表的2025年度「重溫經典」展播作品名單內，所以獲允許在電視頻道播出，另有網民說，「宮鬥劇就不該禁，畢竟真的有受眾，現在搞得一片死氣沉沉…」「宮鬥劇被禁，主要是清宮劇大面積傳播滿族文化和主流漢文化衝突」。

廣電總局發表的2025年度「重溫經典」展播作品名單共有86部電視劇、20部動畫、48部紀錄片、82部文藝節目。至於宮鬥劇是否真的解禁，目前只看到北京衛視復播「後宮甄嬛傳」，是否可以開放新的宮鬥劇拍攝計劃，還待觀察。