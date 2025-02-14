王陽摘無良標籤 「無所畏懼2」律師魅力升級

王陽飾演的律師陳碩具有獨特魅力。(取材自微博)

律政職場劇「無所畏懼之永不放棄」正在熱播，延續第一季的高口碑和高熱度；王陽飾演的律師陳碩擁有多面魅力，被「羅正義」羅英子調侃為「陳無良」，玩世不恭只是他的外在，實則把法律和規則深刻於心；王陽表示，第二季中陳碩很有正義感和擔當，觀眾其實已經在心裡把「無良」的這兩個字拿掉了。

揚子晚報報導，「無所畏懼」第一季，講述羅英子經歷婚姻波折後，毅然決定重新開始，以「菜鳥」 實習律師的身分踏入職場的故事，圍繞著羅英子(熱依札飾)、陳碩(王陽飾)、邱華(啜妮飾)、夏舒(沈羽潔 飾)等律師在一個個案件交鋒中的成長。

第二季的故事中，羅英子、邱華、夏舒三位年輕女律師，在職場和人生道路上接連遇到不少新挑戰，三人依舊堅守良知，秉承「無所畏懼」的正義信念逐步前行。

劇中，王陽飾演的律師陳碩獨具魅力，表面「無良」，實則把法律和規則深刻於心。在演員王陽看來，陳碩外圓內方，非常有個性，是很率真、有底線的一個人。 「他的專業能力非常強，他不是一個看似完美的人，所以才反襯出這個人物接地氣的一面，才更像我們生活中的人。」劇名「無所畏懼之界」中，也有陳碩內心貢獻的部分，「要向現狀的部分」。

第二季陳碩也有成長的部分，變得更成熟，更有魅力了。王陽說，「因為第一季，大家可能看到他更注重利益，讓人覺得有一點不擇手段。但第二季他更堅守原則，堅守法律的底線、道德的底線，從比較趨利避害的人，但第二季中他更堅守原則，堅守法律的底線，從比較趨利避害的人，變成坦坦蕩來承擔社會責任的人」。

王陽還說，「陳碩這種極具鬆弛感的角色，並不在我的舒適區。每一個新的角色與我而言，都是一次新的挑戰。」從「慶餘年」「一路朝陽」、「叛逆者」到「無畏者」，塑造了不少各具特色的角色。 「面對每個角色的時候，都是有一種比較謙卑、謹慎創作的狀態。我很小心，因為每個角色都是一次新的旅程，都是一條新的生命。你要透過所有的努力，讓這個角色成長，讓他的光芒可以一點點展現出來。」