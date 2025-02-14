經紀人曝「亮哥來世見…」賈乃亮本尊現身滅烏龍死訊

高亮參演的電視劇「駐站」1月才剛播完。(取材自微博)

曾演過「最美的時光」、「空降利刃」等劇的大陸男星賈乃亮，2014年帶著女兒甜馨參加知名綜藝「爸爸回來了」，知名度大開；這兩年轉戰直播帶貨並創下不錯業績的他，日前竟然驚傳死訊，隔天他現身微博 發文才打破傳聞，而事後證實，去世的是另一位男演員高亮。

網上日前瘋傳一則朋友圈截圖，上面寫著「賈乃亮經理人剛剛發的」，內容寫道「願你的善良、真誠，同樣播撒在另一個世界！讓另一個世界的朋友們同樣感受到，亮哥，只能來世再見！」這段文字讓網友紛紛聯想到「賈乃亮過世了？」震驚各界，「賈乃亮去世」關鍵字甚至衝上熱搜。

隔天賈乃亮火速現身闢謠，他在微博曬出家中兩隻愛犬的照片，並寫道，「過個年又胖了，就你倆最舒服。」間接打破死訊。隨後並傳出，過世的其實50歲男演員高亮。

據悉，高亮的父親是囊括多項影視表演大獎的老戲骨高明，他追隨父親的腳步走上表演道路，演技毫不遜色。出道多年的高亮曾演過「兩個姑娘兩個兵」、「天生一個電燈泡」「光榮歲月」、「駐站」等。電視劇「駐站」1月才剛播完，高亮飾演的劉所長與郭京飛默契配合，獲得觀眾好評。