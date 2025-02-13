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「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

娛樂新聞組／即時報導
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孟子義現身柬埔寨，引起網友關注。(取材自微博)
孟子義現身柬埔寨，引起網友關注。(取材自微博)

去年年底，一部重生古裝劇「九重紫」意外火了，順勢捧紅「昭昭墨墨CP」孟子義、李昀銳，其中，女主角孟子義可說是名利雙收，不只連接8個代言，粉絲也大漲逾百萬。近日，她在社群媒體更新了一組照片，從定位來看應該是在柬埔寨。此舉引發網友擔憂她的人身安全，不過，也有網友喊話李昀銳「快去護花」。

眾所周知，早前大陸演員王星（星星）到泰國試鏡，之後被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底詐騙園區，最後雖然成功獲救，但事件引起極大關注。而正該事件，令大家關注東南亞的人身安全問題。

近日，孟子義為拍攝網劇「三線謎回」赴柬埔寨，據悉，該劇涉及古老家族的傳奇故事與現代社會的衝突，因此劇組將一些特殊的戲分，安排在異國他鄉，以增添故事真實感。

也許是怕粉絲們擔心，孟子義特別在微博上貼了多張在當地拍攝的美照，只見留著中短髮的她氣質出眾，無論正臉還是側臉都很漂亮，她還留言「遊客隨拍，放心啦」。孟子義工作室亦第一時間轉發向粉絲們報平安。

對此，不少網友認為，孟子義團隊是透過正規管道進入柬埔寨，應會受到官方的保護，在安全方面具備一定的保障，大家不必過度擔憂。但也有網友打趣要李昀銳「趕緊去護花」。

東南亞 緬甸 社群媒體

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