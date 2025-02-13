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舊愛最美？ 阿Sa傳復合前男友 網：他上輩子救了銀河系吧

娛樂新聞組／綜合報導
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阿Sa傳出和舊愛復合了。(取材自微博)
阿Sa傳出和舊愛復合了。(取材自微博)

香港知名女星阿Sa（蔡卓妍）與「百億麻雀館太子爺」石恆聰交往6年，2023年宣布分手，據傳原因是對方劈腿港姐季軍梁超怡。但據港媒最新消息，阿Sa疑似難敵石恆聰「死纏亂打」、積極追求，兩人復合了，相關消息引起網友熱議。

香港01報導，「富三代」石恆聰與新歡梁超怡交往半年便傳出分手，並於去年3月起，回頭尋求阿Sa復合。這段時間恰巧是阿Sa與阿嬌舉辦世界巡迴演唱會，他趁著阿Sa上工空檔「死纏爛打」、猛烈追求。

據悉，石恆聰是因為與梁超怡交往後，才發現無論性格、名氣與氣質，還是阿Sa好，經過幾個月的窮追猛打，終於打動佳人芳心。

不過，兩人復合後，阿Sa刻意保持低調，只與石恆聰出席朋友聚會，大家見到他倆都以為只是普通朋友。而阿Sa為了避免戀情再度成為焦點，甚至不讓石恆聰陪同參與巡演，亦未讓他以男友身分在工作場合出現，雙方相處模式與過去大不同。

去年11月，阿Sa以形象大使身分出席馬場活動，與石恆聰在後台意外巧遇，她大方打招呼，讓在場不少抱著「看熱鬧」心態的人，一度十分好奇。

兩人復合消息曝光後，驚呆許多網友，不少人獻上祝福，「希望阿Sa從此幸福快樂」、「石恆聰上輩子應該拯救了銀河系吧」。

香港 阿嬌

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