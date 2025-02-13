「陳情令」暴紅男神銀幕對決 肖戰輸給王一博？

肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」票房不如預期。(取材自微博)

大陸人氣男星肖戰 、王一博因為2019年主演電視劇「陳情令」雙雙暴紅，晉升頂流男神。這幾年，兩人各自發展，分別演了多部電視劇和電影，有網友拿出兩人在大銀幕成績作比較，發現王一博主演的電影「無名」、「長空之王」，票房明顯比肖戰的「射鵰英雄傳：俠之大者」高出許多，「誰比較紅」也再度成為雙方粉絲議論話題。

「肖戰、王一博哪一個比較紅？」一直是雙方粉絲多年來爭議的話題，近日，隨著肖戰演出徐克執導的金庸武俠電影「射鵰英雄傳：俠之大者」票房出爐，網友再次將兩人拿來比較。

肖戰這幾年將火力集中在電視劇，主演過「餘生，請多指教」、「夢中的那片海」、「驕陽伴我」、「玉骨遙」等，王一博則用心耕耘大銀幕，主演的「無名」、「長空之王」、「熱烈」、「維和防暴隊」等都票房不俗，「熱烈」更讓他入圍 金雞獎最佳男主角。

過年期間，肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」票房至今賣出6億多元（人民幣，下同，約8211萬美元），在六部春節 檔電影中，僅排名第四。而王一博的電影票房大多皆有9億至10億，就連最差的「維和防暴隊」也有5億，電影發展明顯居於上風。