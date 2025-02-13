任達華28年婚姻之道：老婆說什麼都對

任達華（左起）、女兒晴佳和老婆琦琦常一起出遊。（圖／LiTV、任達華提供）

69歲港星任達華是演藝圈裡公認的超級好丈夫與模範好爸爸，他受訪時聊到28年的婚姻相處之道，他覺得夫妻間最重要是信任，「老婆說什麼話都是對的！要是意見不同，慢慢來…慢慢來…。」言下之意就是當下不衝動，傾聽對方心思，而且他平常就會放閃，給老婆琦琦製造浪漫小驚喜，例如就曾為了她費心買了各種她最喜愛的泰迪熊，「對我來說，天天都是情人節」。

至於女兒晴佳，任達華也說跟女兒相處宛如朋友般無話不談。承襲父母，晴佳天生外型姣好、亭亭玉立，讓不少粉絲期待她也能進演藝圈發展，任達華說：「我採開放式，她長大了有自己的想法，我就是全面支持」，笑問他是不是女兒控，會擔心女兒這麼漂亮被追走嗎？「哈！晴佳很乖，她很喜歡讀書，目前倒是沒男友，但這方面，媽媽會給她意見。」

任達華的生日是3月19日，即將邁入70歲的任達華，正所謂「人生七十」才開始，任達華對自己有何期許，「我就是開開心心向前走，不管是17歲還是70歲，工作上，我的態度永遠都不變，就是全力以赴，努力做好職分，生活也是，我享受身邊所有的禮物，以及，我學會時時都抱持感謝！」

聊到演出電影「源生罪」、「潛行」與「斷網」等，面對各式劇本邀約，請教他接戲最大原因為何？任達華不加思索說：「支持新進導演！」他表示拍戲很辛苦，做為一位資深演員，他除了一直嘗試不同角色挑戰外，面對大環境，他期待藉由自己棉薄之力，去支持新人勇於接受挑戰。

任達華補充：「當然這些新導演不會一開始就十全十美，有的歷練不足，有的或許拍攝方式不夠大膽，有的可能還拍不出，劇本想傳達給觀眾的意念，訊息距離太遠了，但我覺得，這些都是很好的，有這樣的循環，新導演可以把好的留著，然後帶領監製、攝影等這個團隊，能團結用心拍出更好的作品，這才是『創作』中最重要的事。」

聊到角色，任達華演過不少警察，堪稱是「警察擔當」，例如「PTU」、「跟蹤」、「出埃及 記」、「大事件」、「大追捕」、「迷城」、「怒火」、「殺破狼」、「追龍2：賊王」、「斷網」、「潛行」等都是飾演警察，聊到人民保母，算算演出超過十部以上都是飾演警察一角，私下任達華到底喜歡接演善良正直的好警察，還是骨子裡壞透頂的警察？

他笑著說：「我喜歡演好的警察，也喜歡演不好的警察，但我更喜歡是演雙面的警察」，比起其他職業，他覺得「警察」這個職業特別存在著人性，「因為警察一方面要面對良善的人，一方面又面對著不好（犯法）的人，其實內心掙扎是很大的，對我來說，每個警察都是嶄新的角色，透過劇組團隊幫助與合作，我演了很多我覺得很好的警察角色（意指演出了角色精髓）！」