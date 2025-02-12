女小三、男劈腿 「演員3」名單出爐 網吐槽：真是瘋了
大陸綜藝演技真人秀綜藝節目「演員請就位」第三季，近日正式官宣演員名單，而網友看到當中有姚笛、徐開騁、楊子、劉梓晨，直呼「「這節目為了熱度挺瘋的」。
噓！星聞報導，姚笛昔捲小三風波，正當紅時爆出當文章、馬伊琍婚姻中小三，後又被傳介入李威戀情，自毀大好演藝事業，近年來影視作品銳減也話題不再，這次透過節目復出成網友討論焦點。
然而不僅姚迪有外遇醜聞，公開名單中，還有昔劈腿被女方開撕的男星徐開騁。徐開騁和女星張天愛交往時劈腿，被女方公開對話錄音，事後徐開騁發文道歉，「承認沒處理好感情問題」。徐開騁2019年在網劇「奈何BOSS要娶我」演出霸道總裁，一度被讚為男神，但劈腿後被封「絕世渣男」。
此外，「演員請就位3」中還有在「再見愛人3」中，對待黃聖依被網友狂吐槽，挨批「爹味重」的楊子，以及曾因整形受封「蛇精男」的網紅劉梓晨，網友看到名單傻眼，直言「好炸裂」、「真是發瘋了！」、「為流量無所不用其極」、「看得出來綜藝要話題」，並酸「觀眾是犯了什麼滔天大罪嗎」」、「想正經當演員的千萬別去參加」。
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