女小三、男劈腿 「演員3」名單出爐 網吐槽：真是瘋了

楊子宣布成為「演員請就位3」選手。(取材自微博)

大陸綜藝演技真人秀綜藝節目「演員請就位」第三季，近日正式官宣演員名單，而網友看到當中有姚笛、徐開騁、楊子、劉梓晨，直呼「「這節目為了熱度挺瘋的」。

噓！星聞報導，姚笛昔捲小三風波，正當紅時爆出當文章、馬伊琍 婚姻中小三，後又被傳介入李威戀情，自毀大好演藝事業，近年來影視作品銳減也話題不再，這次透過節目復出成網友討論焦點。

然而不僅姚迪有外遇醜聞，公開名單中，還有昔劈腿被女方開撕的男星徐開騁。徐開騁和女星張天愛交往時劈腿，被女方公開對話錄音，事後徐開騁發文道歉，「承認沒處理好感情問題」。徐開騁2019年在網劇「奈何BOSS要娶我」演出霸道總裁，一度被讚為男神，但劈腿後被封「絕世渣男」。