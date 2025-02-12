章子怡帶女兒遊日玩雪 素顏過46歲生日

章子怡生日期間帶女兒到日本賞雪。(取材自微博)

華語影壇大滿貫影后章子怡，最近剛過46歲生日，她帶女兒一起到日本 旅遊賞雪 慶祝，就算離婚仍克盡母親責任。章子怡在微博上分享與女兒在雪地玩樂的照片，只見母女以黑白配暢遊，章子怡的打扮更令不少影迷聯想到代表作「一代宗師」裡，宮二披皮草皮帽在雪地月台上大戰馬三的造型。

香港01報導，章子怡與女兒賞雪期間，疑似素顏亮相，然而皮膚仍完美無瑕，凍齡狀態驚人，令人羨慕不已。

母女兩人同樂，章子怡在雪地上重拾童心，還跟女兒打起雪球大戰，向鏡頭潑灑雪粉時，展現少女一樣的甜美笑容，似乎在恢復單身後重拾少女心，發自內心的真摯笑容也讓粉絲們相當開心，紛紛祝賀章子怡生日快樂、青春常駐。

照片中，章子怡氣質優雅，穿搭 顯得也很有質感，整個人看起來貴氣十足；九歲的女兒「醒醒」五官越來越像章子怡，小小年紀的她很會拍照和擺姿勢。

章子怡與汪峰2023年10月宣布結束八年婚姻，消息一度震驚外界。而恢復單身後的章子怡，馬不停蹄地進組拍戲，直到去年過年才被網友偶遇在日本滑雪。

令人驚訝的是，她不僅帶著一雙親生兒女，也帶著繼女「小蘋果」一起旅遊，大氣表現獲網民誇讚「最佳後媽」。