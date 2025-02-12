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對戲「古裝女神」劉詩詩 鄭業成嘴角失守

記者陳慧貞／綜合報導
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劉詩詩在「掌心」中變身江湖女醫鬥智復仇。(圖／愛爾達電視提供)
劉詩詩在「掌心」中變身江湖女醫鬥智復仇。(圖／愛爾達電視提供)

「古裝女神」劉詩詩主演懸疑陸劇「掌心」，劇中造型唯美、典雅，預告甫公開播放量就累積狂破555萬次大關，吸引近8萬多名網友爭相轉發，被選為「2025必看爆款劇」和「古裝懸疑天花板」。

「掌心」近日正式開播，劉詩詩、竇驍、鄭業成、宣璐攜手主演，劇情講述大唐嗣聖年間，僥倖活下來的「顧清（劉詩詩飾演）」改名「葉平安」回到京城、建立「心病醫館」，表面是醫治病人，實則蒐集資料，想為當年之事贖罪及復仇，卻因一樁奇案與大理寺少卿「元少城（竇驍飾演）」試探鬥智，兩人也因此產生交集，是一部巧妙結合懸疑、醫術、探案與愛情等多種元素的古裝劇。

該劇演員陣容堅強，劉詩詩回憶起拍攝過程，她說：「導演給我很大的創作空間，因為他本身對探案、懸疑和古裝題材都極為擅長，他本身也曾是話劇演員出身，真的很有藝術家的氣質，在現場永遠像打雞血一樣，不管幾點都很有精神，但聽說導演上車倒頭就睡、隨時充電。」

說起對角色「葉平安」的看法，她認為：「『重塑自我』最能代表葉平安，因為她的經歷跌宕坎坷、心態起起伏伏，歷經年歲再回首時，她也看到了自己的成長。」

而另外一位主角鄭業成首次與女神合作，回憶起和劉詩詩拍的第一場戲時，他忍不住笑意說：「詩詩姐一直是我心目中很女神般存在的人，第一場戲是拍我們正在探案，然後在說一些正經八百的事，但說著說著（我的）嘴角就壓不住的上揚了。拍完之後，導演就說『大成啊，都挺好的，但你的嘴角得控制控制啊！』，我還跟導演說詩詩姐就在我對面，我要怎麼控制呢？」

該訪問片段也引發熱議，不少網友也認同紛紛留言「對啊，面對詩詩怎麼控制嘴角呢！」、「鄭業成還能把戲演完，要是我早就昏倒了吧」、「那可是劉詩詩啊！」。

鄭業成演出古裝劇「掌心」。(圖／愛爾達電視提供)
鄭業成演出古裝劇「掌心」。(圖／愛爾達電視提供)
劉詩詩(右)、竇驍在「掌心」劇中有多場精彩對手戲。(圖／愛爾達電視提供)
劉詩詩(右)、竇驍在「掌心」劇中有多場精彩對手戲。(圖／愛爾達電視提供)
劉詩詩主演，「掌心」官方海報。(圖／愛爾達電視提供)
劉詩詩主演，「掌心」官方海報。(圖／愛爾達電視提供)

劉詩詩

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