李明德爆虐待寵物 舊愛控品行低下：他罵父母還砸車

李明德的品德曝光，令人搖頭。(取材自微博)

演出過「玉骨遙」、「如此可愛的我們」、「親愛的，熱愛的」的中國男星李明德，今年1月大爆「三人行」的男主角馬天宇遲到、耍大牌、不看劇本，但劇組隨後發文反擊李明德才是遲到又無故離開拍攝現場的人，也已與他解約；而狗仔還再爆出過去李明德與一女性的床照，有一名聲稱是李明德前女友的網友爆料，他有易怒且有暴力傾向，甚至還疑似虐狗。

一名自稱是李明德前女友的網友「玥兒彎彎」發文表示，李明德對外正義、愛狗的形象全是裝出來的，其實李明德情緒極不穩定，甚至有被迫害妄想症，在家中還對寵物 動粗，「把小狗的頭朝地摔在地板上，對小貓動輒打罵」，連自己的爸媽也不放過，三不五時動輒辱罵，還曾因看不順眼停在自家車位上的車，而砸毀他人的車輛，品行非常低下。

「玥兒彎彎」還表示，自己曾試圖去感化李明德，沒想到竟變成索要金錢的惡魔，若不給錢就會冷暴力、還被對方深夜趕出家門。「玥兒彎彎」坦言，自己願意好聚好散，但無法接受被丟開、造謠，及用她的錢過著有錢人的生活；對此爆料，李明德尚未做出回應。