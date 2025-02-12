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楊冪作品滑鐵盧被評「最失望演員」 趙露思海外人氣高

娛樂新聞組／綜合報導
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趙露思獲選「2024華語藝人全球熱度排行榜」冠軍。(取材自微博)
趙露思獲選「2024華語藝人全球熱度排行榜」冠軍。(取材自微博)

曾獲稱陸劇「收視女王」的大陸女星楊冪，近日在「2024豆瓣視組年終大賞」中被評為「年度最失望演員」，且主演的劇集「狐妖小紅娘月紅篇」獲選「年度撲街製作」，她的影響力似乎大不如從前，人氣大跌；只有26歲的趙露思氣勢驚人，連在海外人氣都相當之高，更獲選為「2024華語藝人全球熱度排行榜」的冠軍，贏過王一博、肖戰、楊冪等人。

綜合媒體報導，從「2024豆瓣視組年終大賞」公布的名單中可見，氣勢強勁的劇集「慶餘年2」除了獲得「年度最佳劇集」第一名之外，男主角張若昀飾演的「范閒」一角獲得「年度角色」，他個人獲得「年度演員」，至今在「豆瓣」獲7.3分。

除了「慶餘年2」掀起追劇潮，由吳謹言主演的「墨雨雲間」也成為熱門劇。儘管該劇播出前並不被看好，沒想到播出後因復仇劇情頗受劇迷歡迎，更令吳謹言再度翻紅；此外，該劇亦捧紅男主角王星越，該劇獲當選為「年度黑馬」劇集。

事實上，「墨雨雲間」與楊冪主演的「狐妖小紅娘月紅篇」幾乎同檔期播出，播出前，觀眾都對後者抱有較高期待，但沒想到播出後收視與口碑均遭滑鐵盧。觀眾反饋，劇情有太多漏洞，演員演技生硬、濾鏡過強，該劇在「豆瓣」只有5.3分，被選為「年度撲街製作」。

此外，楊冪2024年還推出另外二部作品，包括「哈爾濱1944」、電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」，票房與口碑也均不如預期，尤其是「沒有一頓火鍋解決不了的事」上映後票房一路下跌，上檔第五天不得不宣布撤檔，楊冪也因此被評為「年度最失望演員」，頂流光環不再。

而趙露思則氣勢驚人，連在海外人氣都相當之高，獲選為「2024華語藝人全球熱度排行榜」的冠軍。據發布平台的資料顯示，她在泰國熱度排行第二名，在印尼及越南的熱度則排行第一名，總合熱度成績而看，她總熱度排行第一名，而第二名就是女星白鹿，接下順序排序的則是王鶴棣、王一博、陳哲遠、肖戰、許凱、楊冪、檀健次、楊紫，而楊冪則是唯一一位85後入列的女藝人，在海外有一定累積的人氣。

楊冪被評為「年度最失望演員」，主演的「狐妖小紅娘月紅篇」。(取材自微博)
楊冪被評為「年度最失望演員」，主演的「狐妖小紅娘月紅篇」。(取材自微博)

楊冪 趙露思 肖戰

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