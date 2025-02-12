楊冪作品滑鐵盧被評「最失望演員」 趙露思海外人氣高

趙露思獲選「2024華語藝人全球熱度排行榜」冠軍。(取材自微博)

曾獲稱陸劇「收視女王」的大陸女星楊冪 ，近日在「2024豆瓣視組年終大賞」中被評為「年度最失望演員」，且主演的劇集「狐妖小紅娘月紅篇」獲選「年度撲街製作」，她的影響力似乎大不如從前，人氣大跌；只有26歲的趙露思 氣勢驚人，連在海外人氣都相當之高，更獲選為「2024華語藝人全球熱度排行榜」的冠軍，贏過王一博、肖戰 、楊冪等人。

綜合媒體報導，從「2024豆瓣視組年終大賞」公布的名單中可見，氣勢強勁的劇集「慶餘年2」除了獲得「年度最佳劇集」第一名之外，男主角張若昀飾演的「范閒」一角獲得「年度角色」，他個人獲得「年度演員」，至今在「豆瓣」獲7.3分。

除了「慶餘年2」掀起追劇潮，由吳謹言主演的「墨雨雲間」也成為熱門劇。儘管該劇播出前並不被看好，沒想到播出後因復仇劇情頗受劇迷歡迎，更令吳謹言再度翻紅；此外，該劇亦捧紅男主角王星越，該劇獲當選為「年度黑馬」劇集。

事實上，「墨雨雲間」與楊冪主演的「狐妖小紅娘月紅篇」幾乎同檔期播出，播出前，觀眾都對後者抱有較高期待，但沒想到播出後收視與口碑均遭滑鐵盧。觀眾反饋，劇情有太多漏洞，演員演技生硬、濾鏡過強，該劇在「豆瓣」只有5.3分，被選為「年度撲街製作」。

此外，楊冪2024年還推出另外二部作品，包括「哈爾濱1944」、電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」，票房與口碑也均不如預期，尤其是「沒有一頓火鍋解決不了的事」上映後票房一路下跌，上檔第五天不得不宣布撤檔，楊冪也因此被評為「年度最失望演員」，頂流光環不再。