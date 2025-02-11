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「哪吒2」票房破90億 前作被揭大量「致敬」周星馳電影

娛樂新聞組／即時報導
「哪吒2」導演餃子。（取材自央視）
「哪吒2」導演餃子。（取材自央視）

中國動畫「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）總票房（含預售）突破90億人民幣，成為全球影史第27部票房超過90億的影片，也是票房前30名中唯一一部非好萊塢影片。集導演及編劇於一身的餃子(真名楊宇)，雖然他的作品「哪吒2」大紅，但有網民大爆他未成名前是一名「啃老族」，在家宅足3年半，之後的作品「哪吒之魔童降世」，更大幅度用了周星馳的電影對白及著名場景。

香港01報導，隨著「哪吒2」在國際動畫界揚名，導演及編劇餃子(真名楊宇)成為不少人的偶像。但人紅是非多，馬上有網民將餃子大起底，指他成名前是一名啃老族。

據報導，原來餃子畢業於四川大學華西藥學院，但對動畫更有興趣，大三時他開始自學三維動畫軟件，畢業後在廣告公司工作了一年。辭職後餃子在家「啃老」3年半，製作出被讚為「華人最牛原創動畫短片」的「打，打個大西瓜」，才獲得投資者青睞。

「哪吒2」的前作「哪吒之魔童降世」，被指有大量周星馳電影的情節及經典對白。(取材...
「哪吒2」的前作「哪吒之魔童降世」，被指有大量周星馳電影的情節及經典對白。(取材自小紅書)

不過「哪吒2」的前作「哪吒之魔童降世」，被指有大量周星馳電影的情節及經典對白，包括「唐伯虎點秋香」中的「還原靚靚拳」、「喜劇之王」中的「演員的自我修養」，以及「功夫」中的「如來神掌」等，都讓人倍感熟悉。對此，餃子坦言自己是向周星馳致敬。

「哪吒2」的前作「哪吒之魔童降世」，被指有大量周星馳電影的情節及經典對白。(取材...
「哪吒2」的前作「哪吒之魔童降世」，被指有大量周星馳電影的情節及經典對白。(取材自小紅書)

極目新聞報導，至於楊宇為何叫餃子，他說自己喜歡吃餃子。但據其大學同學表示，其實上大學並不是稱他為餃子，因為他叫楊宇，諧音像洋芋，大家都叫他土豆。

餃子 周星馳 投資

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