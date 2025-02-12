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陸85花女星大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

娛樂新聞組／即時報導
劉詩詩新劇演技挨轟。(取材自微博)
劉詩詩新劇演技挨轟。(取材自微博)

中國女星、85花劉詩詩以「步步驚心」成為古裝劇女王，前年與劉宇寧搭檔的「一念關山」成績也不錯，被視為打響結婚育兒後復出的第一炮，只是最近開播的「掌心」卻滑鐵盧，熱度不敵同檔期由鄧為、向涵之主演的新劇「仙台有樹」，微博網友將戰敗主因指向劉詩詩的演技問題。

udn STYLE 報導，劉詩詩氣質、儀態絕佳，古裝扮相也很美，但演技卻被評「空洞」像木頭，明明是因為活潑俏皮的橋段，表情卻有股說不出的不自然，被網友瘋狂吐槽：「不是擠眉弄眼就叫靈動智慧...」、「女的能這麼油膩也是少見。」甚至更有網友直言還不如像過去一樣演木頭、面癱就好。

劉詩詩新劇演技挨轟。(取材自微博)
劉詩詩新劇演技挨轟。(取材自微博)

此外也有網友發覺，劉詩詩的臉似乎因為做了醫美，導致做表情時不太自然，遺憾地說：「整容整的靈氣全無」、「其實有歲月的痕跡更好看。」

另綜合媒體報導，網上也傳出「掌心」演員們的片酬，女主角劉詩詩拿人民幣1200萬，雖是全劇組最高，但與她上部戲「一念關山」拿人民幣1.1億相比，片酬竟縮水九成；男主竇驍曾以「楚喬傳」男二紅極一時，片酬拿人民幣1000萬。

配角群片酬也曝光，男二武力高強的將軍「伍安康」的鄭業成，他過去與劉詩詩曾合作過「醉玲瓏」，片酬拿人民幣400萬，與他搭檔譚松苑主演的前作「蜀錦人家」片酬持平；飾演氣身份百變的女主閨密「陸丹心」的宣璐，同樣拿人民幣400萬。飾演聖上身邊的謀士女官「伍顯兒」的徐嬌，雖排到女三，但因為曾主演周星馳電影《長江七號》爆紅，拿人民幣500萬，片酬比男女二都高。

徐嬌演女三，片酬比男二女二都高。(取材自微博)
徐嬌演女三，片酬比男二女二都高。(取材自微博)

劉詩詩 微博 周星馳

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