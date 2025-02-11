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悼念大S…粉絲包紐約時報廣場電視牆「記住她最美樣子」

娛樂新聞組／即時報導
大陸粉絲包下時報廣場電視牆哀悼大S。（取材自小紅書）
大陸粉絲包下時報廣場電視牆哀悼大S。（取材自小紅書）

大S(徐熙媛)赴日旅遊期間因流感併發肺炎過世，因染上流感併發肺炎而猝逝，讓許多親友及粉絲悲痛不已。為此，有粉絲特別在美國紐約時報廣場買下廣告來紀念大S；大陸微博上近日流傳一張照片，一間寺廟驚見有善心民眾默默替大S祈福供燈，僅留下「往生極樂」4字。

綜合媒體報導，有粉絲買下紐約廣場上的那斯達克（Nasdaq）巨型電視牆，播放大S生前的美貌、笑容。短短1分鐘左右的時間，讓許多網友相當感動，「謝謝出資做這件事的粉絲」、「真好，感謝紐約的粉絲」、「謝謝讓我們記住她最美的樣子。」底下也有人好奇收費，原PO則留言回應，聽說一天5萬~10萬美元。

南京吾悅廣場的電視牆上，播放著大S生前的在螢光幕上的點點滴滴。(取材自微博)
南京吾悅廣場的電視牆上，播放著大S生前的在螢光幕上的點點滴滴。(取材自微博)

據報導，也有網友發現南京吾悅廣場的電視牆上，同樣播放著大S生前的在螢光幕上的點點滴滴。

另外微博上網名「傾蓮池－蓮池秘境」的帳號發文，一間位於大陸廣西的寺廟，有民眾替大S供燈祈福，燈桌上壓著一張字條，於 2025年2月5日寫下：「供燈善信 徐熙媛」， 留下「往生極樂」四字，網友傾蓮池表示，「這發心，比單純吃瓜看熱鬧殊勝得多，也是菩薩行」。

廣西有寺廟出現善心人士默默替大S點燈祈福。(取材自微博)
廣西有寺廟出現善心人士默默替大S點燈祈福。(取材自微博)

大S 徐熙媛 紐約時報

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