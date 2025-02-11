趙麗穎演「五福臨門」？原來是小楚喬 網喊：太像了

黃楊鈿甜素有「小趙麗穎」封號。(取材自微博)

由王星越、盧昱曉、倪虹潔等人主演的古裝群像喜劇「五福臨門」近日正在熱播，有眼尖網友發現，劇中「酈家五娘」樣貌像極趙麗穎 ，紛紛好奇問道「趙麗穎也有參演嗎」、「趙麗穎怎麼變年輕了」。其實，那是新生代女星黃楊鈿甜，她還曾在「楚喬傳」扮演過童年時的趙麗穎。

「五福臨門」中，黃楊鈿甜飾演的「酈樂善」是酈家五娘，個性爽朗愛笑，擁有一身蠻力的她與紈褲少爺「楊羨」陰差陽錯喜結連理，有著專屬兩人的愛情故事線。

不少觀眾驚嘆，看到「酈樂善」第一眼就覺得像極趙麗穎，都是圓臉、杏仁眼，尤其她滿臉膠原蛋白的模樣，簡直和年輕時的趙麗穎一模一樣，有人甚至以為趙麗穎也有參演這部劇。但也有人表示，其實仔細一瞧，黃楊鈿甜五官似乎更小巧玲瓏些，也比不上本尊的細緻。

據悉，18歲的黃楊鈿甜素有「小趙麗穎」封號，8年前，她曾在趙麗穎、林更新主演的「楚喬傳」中飾演小楚喬，當時才10歲的她，長相甜美中帶有英氣，和趙麗穎十分相似，黃楊鈿甜也因為這個角色知名度大開。