不只演技拖垮鄧為？向涵之被吐槽顏值也輸「最美丫鬟」

向涵之的演技遭到不少觀眾質疑。(取材自微博)

曾和男演員吳磊傳過緋聞 的女星向涵之，近日搭檔鄧為演出新劇「仙台有樹」，且一人分飾兩角，卻被不少觀眾吐槽演技尷尬，連顏值也被嫌棄比不上有著「最美丫鬟」封號的女三艾米，網友甚至擔心鄧為會被向涵之拖累，相關話題引發熱議。

新生代女星向涵之，2019年與吳磊演出「啟航：當風起時」相識，之後兩人因一張聊天截圖傳出緋聞，但始終未獲證實。去年，向涵之搭檔新晉男神王星越演出新劇「定風波」，兩人卻傳出假戲真做，三人關係也一度引起網友熱議。

近日，向涵之搭檔鄧為演出的「仙台有樹」開播，但她變成演技翻車第一人，有網友吐槽「誰能告訴我這妹妹到底在演什麼東西」、「好多地方表情很不自然」、「演技太尷尬了」。

不只如此，向涵之和女三艾米同框時，也被嫌棄「顏值完全比不上」，一場兩人手勾手在草地上散步的戲，只見艾米看著遠方笑著說話，而向涵之則是下巴上仰，角度看起來非常怪異。