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「哪吒2」發行商股價創高 「急急如律令」英文怎譯上熱搜

記者謝守真／即時報導
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根據燈塔專業版數據顯示，截至11日10點30分左右，中國動畫電影「哪吒2」票房達到人民幣86.32億元（約11.8億美元），是票房前30名中唯一一部非好萊塢影片。（中新社）
根據燈塔專業版數據顯示，截至11日10點30分左右，中國動畫電影「哪吒2」票房達到人民幣86.32億元（約11.8億美元），是票房前30名中唯一一部非好萊塢影片。（中新社）

中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）自今年春節假期來票房一路狂飆，根據燈塔專業版數據顯示，截至11日10點30分左右，「哪吒2」票房達到人民幣86.32億元（單位下同，約11.8億美元），是票房前30名中唯一一部非好萊塢影片。另，「哪吒2」海外上映時，網友也針對台詞「急急如律令」的英譯再掀熱議。

界面新聞報導，中國網路平台「燈塔專業版」11日預測，「哪吒2」總票房將達到145.28億元。另，中國票房分析平台「貓眼專業版」數據則預估，「哪吒2」預測總票房為142.57億元(約19.5億美元)，預測最終票房將登頂全球動畫電影票房榜，衝擊全球電影票房榜前七。

截至目前，「哪吒2」已打破96項紀錄，包括：中國影史總票房冠軍、中國影史觀影人次冠軍、2025年全球票房冠軍、2025年中國票房冠軍等。

「哪吒2」的主投與發行方光線傳媒，股價連續5個交易日上漲。截至11日上午10時49分，光線傳媒股價上漲15.46%至19.34元／股，一度達到19.58元／股，創2011年上市以來新高。同日，該公司市值達567億元。

另，中媒「大眾日報」指，「哪吒2」於美國洛杉磯當地時間8日，於好萊塢的TCL中國大劇院北美首映。在網路電影資料庫（IMDb）平台上，截至11日午間，「哪吒2」獲8.3分。「哪吒2」13日起亦將於澳洲、美國、加拿大、紐西蘭、南非、埃及、新加坡、日本和南韓等地上映。

在「哪吒2」持續熱映的同時，紅星新聞提到，在海外上映的「哪吒2」，針對台詞「急急如律令」翻譯在網上已掀起熱議。有中國網友稱，在海外版中，台詞「急急如律令」被譯為"quickly quickly biu biu biu"。這則消息隨即引發熱議，相關話題「急急如律令被翻譯成quickly quickly biu biu biu」衝上微博熱搜第一。

不過，對於「哪吒2」的上述翻譯問題，影片的海外發行商華人影業工作人員緊急闢謠，「急急如律令」翻譯為"quickly quickly biu biu biu"的消息「是假的」。實際上，在2019年「哪吒之魔童降世」（哪吒1）在海外上映時，微博曾掀起「哪吒台詞哏翻譯大賽」。針對「急急如律令」，當時有網友翻譯為"fast fast biu biu"。網友以"fast"對應「急急」，"biu"模擬法術特效聲，兼顧趣味性與節奏感，成為當時網路熱議的「神翻譯」。

紅星新聞稱，「哪吒1」當時最終選擇將「急急如律令」英譯為"Be quick to obey my command."（速速遵從我的命令）。

中媒「中國日報」指，「急急如律令」源自道教文化，最早可追溯至漢代公文用語，意為「立即執行命令，如同法律般不可違抗」，或「請速速遵照執行，不得有誤，違者必究。」

中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）是「哪吒之魔童降世」續集，受粉絲喜愛，春...
中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）是「哪吒之魔童降世」續集，受粉絲喜愛，春節假期來票房一路狂飆。（取自微博）

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