劉詩詩懶理婚變吵翻天 男星被導演抓包「控制嘴角」

劉詩詩(右)、竇驍在「掌心」劇中有多場精采對手戲。（圖：愛爾達電視提供）

「古裝女神」劉詩詩 主演懸疑中國劇「掌心」，劇中造型唯美、典雅，預告甫公開播放量就累積狂破555萬次大關，吸引近8萬多名網友爭相轉發，被選為「2025必看爆款劇」和「古裝懸疑天花板」。

「掌心」近日正式開播，劉詩詩、竇驍、鄭業成、宣璐攜手主演，劇情講述大唐嗣聖年間，僥倖活下來的「顧清（劉詩詩 飾演）」改名「葉平安」回到京城、建立「心病醫館」，表面是醫治病人，實則蒐集資料，想為當年之事贖罪及復仇，卻因一樁奇案與大理寺少卿「元少城（竇驍 飾演）」試探鬥智，兩人也因此產生交集，是一部巧妙結合懸疑、醫術、探案與愛情等多種元素的古裝劇。

該劇演員陣容堅強，製作團隊更是近年來憑藉「唐朝詭事錄」展現出色敘事能力，及善於營造緊張而細膩的情感氛圍的柏杉導演坐鎮，劉詩詩回憶起拍攝過程，她說：「導演給我很大的創作空間，因為他本身對探案、懸疑和古裝題材都極為擅長，他本身也曾是話劇演員出身，真的很有藝術家的氣質，在現場永遠像打雞血一樣，不管幾點都很有精神，但聽說導演上車倒頭就睡、隨時充電。」說起對角色「葉平安」的看法，她認為：「『重塑自我』最能代表葉平安，因為她的經歷跌宕坎坷、心態起起伏伏，歷經年歲再回首時，她也看到了自己的成長。」