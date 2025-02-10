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何炅露八塊腹肌 秒登熱搜 網驚：原來是肌肉猛男…

娛樂新聞組／綜合報導
何炅掀衣時不小心露出線條優越的腹肌。(取材自微博)
何炅掀衣時不小心露出線條優越的腹肌。(取材自微博)

大陸藝人何炅憑藉綜藝節目「快樂大本營」成為家喻戶曉的主持人，多才多藝的他除了會演戲、唱歌，還曾出過書。近日，他在節目中掀衣不小心露出「八塊腹肌」，秒登熱搜，不少網友驚呼，「看似瘦弱原來是肌肉猛男」。

51歲的何炅不只是跨年、典禮主持熟面孔，更曾主持「拜託了冰箱」、「嚮往的生活」、「朋友請聽好」等知名綜藝，在微博擁有1.18億粉絲。

近日，何炅在「你好星期六」遊戲環節中，不小心被水潑濕衣服，他掀起上衣擦拭時不小心露出線條優越的腹肌，「51歲何炅的八塊腹肌」相關話題秒登熱搜，引發網友熱議。

不少網友驚呼，「何老師太牛了」、「這是51歲的身材嗎」、「何老師是要跨界當健身教練嗎」、「這小身板還有腹肌」，還有人笑說，「這才是真正的男人五十一枝花吧」。

其實，何炅早前就曾因為一張合照引發關注，照片中的他手臂肌肉線條明顯，完全不輸身邊的年輕人，引發網友一片羨慕。何炅曾在談到如何堅持運動時表示，「從運動裡應該得到的是身體的健康和心情的愉悅，而不是意志的磨練」。此番說話引起不少人的共鳴。

何炅是家喻戶曉的主持人。(取材自微博)
何炅是家喻戶曉的主持人。(取材自微博)

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