肖戰「射鵰」票房不如預期… 趙露思包場力挺 好交情曝光

肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」票房不如預期。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思 憑藉「傳聞中的陳芊芊」、「偷偷藏不住」等劇暴紅，但去年12月，她驚爆身體出狀況送醫，目前狀況雖然進步很多，仍未能全面復工 。但休養中的她，不忘力挺好友肖戰 的新電影「射鵰英雄傳：俠之大者」，大手筆包下9場電影，兩人好交情藏不住。

肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」原本被看好是春節檔火力最強的電影，卻沒想到在上映後票房、口碑一路下滑，上映9天，累計票房人民幣6.05億元（約8279萬美元），恐回本無望，連豆瓣開分也只有5.3分。

身為好友的趙露思，力挺好友，大方包9場電影支持，豪氣程度跟上肖戰的代言品牌方。

據悉，趙露思剛出道時，因拍攝古裝劇「哦！我的皇帝陛下」與肖戰結緣，當時趙露思是女一，肖戰是男二，兩人在劇中談了一場青澀戀愛，但因為不是官配CP，最後有緣無分。不過，戲外兩人變成好朋友，當時還拍了許多逗趣合照，花絮影片中也有不少搞笑互動。