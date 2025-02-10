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一人獨撐 周潤發3分鐘「全英語對白」 網友封神

娛樂新聞組／綜合報導
周潤發一場「全英語對白」獨腳戲，演技獲肯定。(取材自微博)
周潤發一場「全英語對白」獨腳戲，演技獲肯定。(取材自微博)

由王寶強、劉浩然主演，周潤發特邀演出的電影「唐探1900」，在春節檔大戰中表現出色，上映11天票房已衝破26億人民幣（約3.55億美元），排名第二。近日，片方將一場周潤發壓軸演出的獨腳戲剪出，只見發哥以全英語對白，一人獨撐長達3分鐘台詞，而且字字鏗鏘、氣勢逼人，這段表演被網友封神，表示「還得是周潤發」。

「唐探1900」講述1900年的美國舊金山唐人街，華裔印第安獵人阿鬼（王寶強飾）與留美青年秦福（劉昊然飾）因一宗奇案偶然結識，誤打誤撞成為一對「唐人街神探」。沒想到該案件牽連甚廣，甚至影響到唐人街以至全美國華人的命運，在「唐人街大佬」白軒齡（周潤發飾）全力支持下，這對神探爭分奪秒找出真相，過程中驚險萬分。

壓軸一場戲中，發哥代表華人出席聽證會，除為華人討回公道，更力數當地人如何歧視、打壓、不公對待華工，義正詞嚴地將多年來的屈辱傾吐。而全長達3分鐘的戲分，全由發哥一人獨撐，從一開始心平氣和地講道理，到最後激動揭開不公義事件，令觀眾讚歎發哥演技之餘，更驚訝他流利的英語。

其實，只念了三年中學的周潤發，是40歲到好萊塢發展時才開始學英文，當年，他除了「跟著太太一字一句學」，更請了老師每天上課兩小時。他演出「安娜與國王」（Anna and the King）時，已能不用配音，獨立完全英語對白。周潤發的勤奮向學更一度被香港啟思出版社以「周潤發學英語」為題材，列入為小四中文課本範文，廣為流傳。

周潤發 華人 歧視

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