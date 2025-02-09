我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來第一念頭是這2字

傳在群組發飆罵「憑什麼封我號」中網嘲：汪小菲罵錯人了

劉詩詩復仇戲碼不吃香？收視輸給這位古裝男神

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉詩詩主演的古裝劇「掌心」是一部大女主戲。(取材自微博)
劉詩詩主演的古裝劇「掌心」是一部大女主戲。(取材自微博)

中國女星劉詩詩產後復出的第一部古裝劇「一念關山」，2023年播出後暴紅，她也因此重登女神寶座。近日，她主演的古裝劇「掌心」首播，恰巧對上鄧為主演的仙俠劇「仙台有樹」，沒想到，女神竟然不敵古裝男神，首播收視小輸了。

「掌心」講述江湖遊醫葉平安（劉詩詩飾）為復仇回到神都洛陽，她擅用心計，蠱惑人心。 大理寺丞元少城（竇驍飾）因出身賤民區，縱有一身才能卻無法得到尊重，兩人因一樁命案結緣，而此時，葉平安早已將自己的性命作為籌碼，布局復仇之路，展開一場長達18年的報仇征途。

這部大女主復仇劇在開播前受到外界一致看好，被視為年度收視力作，預告短短一天就破500萬流量，網友也指劉詩詩非常適合大女主復仇角色，爆款指日可待。巧合的是，由新生代男星鄧為主演的仙俠劇「仙台有樹」也同日開播，兩劇首播成績曝光。

鄧為在仙俠劇「仙台有樹」中扮相俊美。(取材自微博)
鄧為在仙俠劇「仙台有樹」中扮相俊美。(取材自微博)

據「貓眼」網劇熱度排行，「仙台有樹」小勝「掌心」；另一個參考指標「百度指數」，也顯示「仙台有樹」小贏，打破這部劇開播前不被看好的評價。

據觀眾表示，「仙台有樹」節奏明快，尤其鄧為的演技較「長相思」時進步不少，為全劇增加可看性；反觀劉詩詩的「掌心」，被指原聲台詞不過關、劇情尷尬無聊，且大女主劇讓人有疲乏感。

不過，「掌心」和「仙台有樹」才剛剛開播，後續劇情走向尚待揭曉，兩劇的收視和口碑也值得觀察。

劉詩詩

上一則

「懼裂」評論家獎封后 黛咪摩爾高喊：拿獎是仙丹

延伸閱讀

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇
劉詩詩新戲搭檔 「賭王女婿」竇驍豪門生存難

劉詩詩新戲搭檔 「賭王女婿」竇驍豪門生存難
微博IP位置露餡 陳妍希、陳曉被爆各自過年

微博IP位置露餡 陳妍希、陳曉被爆各自過年
吳奇隆、劉詩詩分開過年？ 夫妻拜年洩行蹤

吳奇隆、劉詩詩分開過年？ 夫妻拜年洩行蹤

熱門新聞

（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
趙麗穎(左)、王一博穿情侶裝？(取材自微博)

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

2025-02-03 07:00
「肯爺」肯伊威斯特和老婆比安卡現身葛萊美獎，比安卡全裸登場。(路透)

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

2025-02-02 20:25
大S骨灰在家人護送下回家了。（取材自微博）

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

2025-02-06 18:51
大S（左二）過年前才出席王偉忠女兒歸寧宴。(取材自臉書)

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

2025-02-02 22:10
孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

2025-02-02 06:00

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了

張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了
劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇
強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行