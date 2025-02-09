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王星越「五福臨門」片酬低、戲分少 網酸：像臨演

娛樂新聞組／綜合報導
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王星越(右)和盧昱曉在劇中是一對。(取材自微博)
王星越(右)和盧昱曉在劇中是一對。(取材自微博)

中國新生代男神王星越去年與吳謹言合作「墨雨雲間」暴紅，人氣隨之狂飆，但近日，他主演群像劇「五福臨門」反應卻不如預期，尤其他因為戲分過少被酸像臨演，而據傳，王星越這部片的片酬相較「墨雨雲間」，只有一半。

「五福臨門」是一部群像劇，光是主角就有五對CP，包括盧昱曉、王星越、董思成、黃楊鈿甜、劉些寧、陳鶴一、吳宣儀、黃聖池、柯穎、梁永棋。早在開播前，製作人于正押寶該劇成爆款劇，並在前一檔「國色芳華」還在播放時，就發出消息開始宣傳「五福臨門」。

沒想到的是，「五福臨門」開播後，收視、口碑皆不如預期。有網友列出該劇敗筆，包括：角色多卻沒記憶點、敘事節奏太慢、編劇邏輯有問題、男女主角缺乏CP感、群像劇不如復仇劇吸睛，還有人說，「最想看的男女主角王星越、盧昱曉，故事卻以吳宣儀飾演的二娘『福慧』的感情線作為切入點」。

「五福臨門」講述仁宗北宋年間，洛陽商戶酈娘子為五位年輕貌美的寶貝女兒們尋覓好人家，過程波折不段、笑料百出，憑藉著五位女兒們的智慧機智，一步步化解難題，最終尋得佳偶的家庭群像浪漫喜劇。

劇中，飾演富商「柴安」的王星越，和「酈三娘」盧昱曉是一對，但兩人戲分只集中在前10集，之後男配角陳鶴一、梁永棋陸續登場，搶了不少王星越的風采，讓他淪為打醬油的。

尤其是陳鶴一飾演的探花郎「杜仰熙」與劉些寧飾演的酈家大姐「酈壽華」，兩人一波三折的感情戲，甚至比正牌CP的故事還要吸引人。

陳鶴一(左)與劉些寧的感情戲，甚至比正牌CP吸引人。(取材自微博)
陳鶴一(左)與劉些寧的感情戲，甚至比正牌CP吸引人。(取材自微博)

隨著劇情不斷推進，幾位主要演員的片酬也在網上傳出。據悉，身為男主角的王星越據傳片酬為600萬（人民幣，下同，約82萬美元），高居全劇之冠，但相比他「墨雨雲間」1200萬的片酬，身價可說是大減一半。

而劇組片酬第二高的則是女主角盧昱曉，與劇中演「酈娘子」的老戲骨倪虹潔，傳可領500萬。

國色芳華

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