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戲說從頭／「六姊妹」訴說家庭故事 引發跨越時空共鳴

娛樂新聞組／綜合報導
「六姊妹」在時代的變遷中凸顯了親情的珍貴。（取材自微博）
「六姊妹」在時代的變遷中凸顯了親情的珍貴。（取材自微博）

央視日前播出改編自作家伊北的同名小說「六姊妹」電視劇，劇中以親情為紐帶，講述了20世紀60年代至21世紀初，何家老一輩及六個女兒的人生故事。透過年輕化的視角與對時代細節的還原，讓觀眾在跨越時空的情感共鳴中，重新審視家庭的意義。

新京報報導，「六姊妹」中的家庭關係如同一幅細膩的工筆畫，每一筆都勾勒出不同的情感層次。何家麗（梅婷飾）與母親劉美心（鄔君梅飾）之間的母女關係，既有傳統家庭長女的責任與擔當，又夾雜著現代女性對自我價值的追尋。

報導指出，劇中何家麗從小被當作男孩養大，她的堅韌與犧牲精神，既是當時家庭的需要，也是時代的烙印。而劉美心對女兒的依賴，則折射出傳統女性在家庭中的被動地位。年輕觀眾在何家麗身上看到了自己的影子，也從劉美心的身上感受到了世代之間的理解與包容。

另外，祖孫關係的刻畫也是該劇的一大亮點。何文氏（奚美娟飾）與何家麗之間的祖孫情，既有傳統長輩對晚輩的關愛與呵護，又有現代女性之間平等的情感關係。這種祖孫關係的塑造，激起了年輕觀眾對傳統家庭溫暖的記憶。

「六姊妹」對時代細節的還原，更在時代的變遷中凸顯了親情的珍貴。劇中，何常勝的永久牌自行車、何家麗下鄉時攜帶的印有「為人民服務」的搪瓷缸、何家小院天井裡的醬菜罈——這些充滿年代感的物件，不僅是時代的符號，更是親情的載體，即使是Z世代的觀眾也能感受到那個物質匱乏的年代裡親情的溫暖與力量。

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