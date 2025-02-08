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微博也出手了 禁止張蘭直播「清除上千造謠大S內容」

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微博也出手了 禁止張蘭直播「清除上千造謠大S內容」

記者李姿瑩／即時報導
微博不滿網路謠言滿天飛。（取材自微博）
微博不滿網路謠言滿天飛。（取材自微博）

繼8日早抖音平台永久封禁張蘭、汪小菲帳號後，微博下午接力出手，關閉張蘭帳號直播功能，並一口氣掃除上百造謠帳號、2100多則造謠內容，還給大S身後寧靜。

微博官方表示，關注到當事人（張蘭、汪小菲）在其他平台因發佈謠言內容被封禁，作為內容平台，微博也會依據社區公約對發生在平台內部的違規行為進行處置。對於同一自然人或法人、機構在不同平台開設的帳號進行跨平台的處置，後續微博會根據法律法規的要求和指導進行。

根據官方公布內容，大S逝世引發社會各界廣泛關注，廣大網友也紛紛用自己的方式哀悼逝者願其安息。「但站方發現，有個別用戶為博流量、蹭熱度，惡意發佈或搬運傷害逝者及家屬的謠言信息進行無底線炒作，傷害公眾情感。對此類不尊重逝者、破壞社區氛圍的違規行為，站方堅決予以嚴肅處置」。

截至目前，站方巡查發現「汪小菲包機接大S骨灰」、「大S遺囑曝光」等多類從站外流轉至微博的典型謠言，依據《微博社區公約》等相關規定，站方共清理相關謠言內容2100余條，100多個違規帳號視程度予以階段性禁言至關閉帳號處置。

同時，暫未排查到張蘭近期在微博站內惡意炒作營銷並獲取商業利益的違規行為，「經綜合研判，已暫停張蘭的直播功能」。

微博 張蘭 大S

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