張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

抖音集團副總裁親自發文說明。（取材自微博）

短影音平台抖音 今天宣布無限期封禁汪小菲 和張蘭 帳號，讓許多大陸網友一片叫好，但也有人為汪小菲抱屈，認為開直播的是張蘭、乾兒子夏小健，汪小菲僅是留言想念老婆，應該不至於到封號。對此，抖音集團副總裁李亮親自說明為何會做出這項決策，

李亮在微博發文表示，「我是夏小健」帳號5日晚間發布有關「包機」的影片，隔天逝者家屬否認，抖音平台就向該帳號發信要求查證，並將帳號暫時禁言30天。

因為熱點事件常有反轉，故抖音平台沒有在第一時間就認定夏小健的影片內容為謠言。在禁言夏小健帳號後，官方也同步對外做進一步查證，「7日上午包機公司公開闢謠，因此確定為謠言且性質惡劣，對該帳號永久禁言」。

李亮提到，對於其他幾個利用此事件進行炒作、推薦不實視頻、獲取商業利益的相關帳號，內部也進行了多次討論，「鑒於這幾個帳號歷史上屢次違規被處罰而沒有改正，因此最終決定予以封禁」；大S多年來忍受網路不實謠言攻擊，到過世後還不得安寧，張蘭和汪小菲母子按讚、留言等舉動助長抹黑氣焰，為自己直播賺進驚人流量，因此「屢犯不改」，才是汪小菲帳號被一起查封的真正原因。