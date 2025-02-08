汪小菲雨中下跪 網酸：奧斯卡欠他一個影帝

疑似汪小菲在台北街頭下跪痛哭的照片在網路流傳。（取材自微博）

台灣女星大S （徐熙媛）赴日旅遊，因流感併發肺炎，2日病逝於日本東京的醫院，遺體於當地火化，5日由家人搭乘專機護送返台回家。大S的前夫汪小菲 接獲消息後，火速飛到台灣，淋雨失魂落魄模樣引發網路熱議，如今又冒出他在雨中下跪痛哭的照片，有網友對比經典古裝戲裡的角色，大酸：「汪小菲大概過年也在看甄嬛傳」、「奧斯卡 欠他一個影帝」。汪小菲的舊愛張穎穎7日中午再次發文，痛斥「他肯定給每個女生都下跪過」。

綜合媒體報導，汪小菲在得知前妻大S病逝消息後，被目擊在信義區淋雨半小時獨自走回豪宅，畫面掀起討論。先是具俊曄發文痛批「有些人假裝悲傷在雨中漫步」、有些人製造假消息形容「這世上居然真的存在這麼壞的人」。

不過有網友認為汪小菲應該很傷心前妻離世，但也有人批評「很愛演」，紛紛批評：「奧斯卡欠他一個影帝」、「難過了就躲被子裡哭好了」、「戲真足啊，在家關起門來是不能跪嗎？」、「他真的有那麼深情嗎？還是演的」，還有網友配上「甄嬛傳」角色在大雨中求情畫面，諷刺：「汪小菲大概過年也在看甄嬛傳」。

舊愛張穎穎自稱被汪小菲花言巧語欺騙，導致現在背負小三臭名，如今她爆料不手軟，直接開撕汪小菲所有惡劣行徑。

張穎穎發文寫下：「看似給現任澄清，實則轉移戰火給她，這招真的百試百靈。誰和他在一起，誰就被逼著要學會當媽，隨時幫他擦屁股。願所有女生早日看透，衝破枷鎖，早日奔向美好生活，你會感慨世界還是如此美好。」