現身機場突開砲 張蘭：休想噴倒我

張蘭沉默一天開砲「休想把蘭姐噴倒」，現身機場疑飛台救汪小菲。（取材自抖音）

大S 前婆婆張蘭 6日直播沒多久就被封禁，事後傳出期間她接到汪小菲 來電，開擴音全程放送，汪小菲當時疑因「造謠包機」一事質問張蘭，電話中頻飆髒話。張蘭7日晚間於抖音上傳新影片，人似乎在機場，中氣十足地說「切！幾個噴子想把蘭姐噴倒，做夢！」

張蘭疑因直播遭禁，所以透過短影片發聲，由片中背景推測她身處機場，不過她未提及要飛赴何地，開頭中氣十足說道：「混什麼混，滾！」隨後還說道：「初一興高采烈地走，今天氣宇軒昂地回，耳邊響起高爾基的『海燕』：『讓暴風雨來得更猛烈些吧！』」、「有人說蘭姐是個狠角色，不狠就別，『刺破青天鍔未殘，闖蕩商場30年』，社會需要我，國家需要我，員工需要我，記住了。」、「切！幾個噴子想把蘭姐噴倒，做夢！」

大S骨灰日前由家屬搭乘專機護送回台，卻被大陸網紅「我是夏小健」造謠「汪小菲包機」，小S發聲反擊，私人包機公司也看不下去發聲明強調「費用皆由徐熙娣全額支付」，而謠言源頭「夏小健」被傳是張蘭乾兒子，網友砲轟張蘭，該帳號已清空內容被禁止關注。