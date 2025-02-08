「哪吒2」中國票房稱霸 北美預售票遭瘋搶

「哪吒之魔童鬧海」成為中國影史票房冠軍。（取材自百度百科）

「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）登頂中國影史票房榜後，7日又成為全球單一市場票房榜冠軍。

環球時報報導，外國網友喊話：「等不及了」。自「哪吒2」宣布海外上映計畫以來，全球影迷的期待持續升溫。根據環球網，在社群媒體 上，不少外國網友在相關影音節目留言區留言，表達對電影上映的期待：

「什麼時候能在泰國上映？我等不及了」、「我等不及要看英文配音版了！！」、「我希望能通過阿拉伯語翻譯來看這部電影，它看起來棒極了」、「我希望這部電影能盡快在串流媒體上播放，我很想看。來自印度的愛」、請在菲律賓（上映）。我們愛中國！！！」、「我期待這部動畫片已經很久了，它何時何地會在巴西上映？」、「這是今年截至目前我唯一期待的電影。」

報導稱，「哪吒2」在北美預定2月14日上映，目前預售票遭瘋搶。根據美國IMDB平台顯示，「哪吒2」未映先火，開分達8.1分。紐約、洛杉磯 等地的戲院甚至增設午夜場次，以因應觀眾需求。

根據九派新聞，定居在美國紐約的王先生買了2張2月14日的電影票，決定和朋友一起去看。其稱，電影剛開票時，自己並不急著買票。直到2月2日，他到購票平台上查看，發現所選電影院 當天的4個場次中，除了觀影體驗不太好的前三排位置，幾乎沒有剩餘座位。他趕緊搶票，但已經沒有兩個連續座位，只能和朋友分開觀影。