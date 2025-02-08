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「封神2」春節檔票房排第3 被批沒第1部好看

娛樂新聞組／綜合報導
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導演烏爾善(右一)帶著一票演員參加路演。(取材自微博)
導演烏爾善(右一)帶著一票演員參加路演。(取材自微博)

電影「封神第二部：戰火西岐」映後路演日前抵達廣州站，導演烏爾善攜演員于適、那爾那茜、陳牧馳、費翔、娜然等現身，面對外界不同的聲音，烏爾善直言，「第二部沒能讓大家滿意，我非常遺憾」。

新快報報導，「封神第二部」票房已突破10億元人民幣（約137億美元），名列春節第三名。有觀眾認為值得「多刷」，但也有聲音表示失望，「第二部不如第一部好看。」對此，導演烏爾善表示，觀眾的建議和批評自己都會一一聽取，他也遺憾，「也許是我們在製作方面還是有能力方面的不足，沒能把感動我們的故事，傳遞給所有的觀眾。所以收到這些信的時候，我也感慨萬千」。

在烏爾善看來，「封神三部曲」是集體創作的結晶，「如果有任何一個地方能觸動大家，都是我們的榮幸。我們會盡力讓更多觀眾看到這部電影，因為我不僅是一個導演，我還代表著『封神第二部』全劇組1萬1000多個創作夥伴。」

一眾主演也與觀眾分享幕後拍攝趣事。于適和那爾那茜現場揭秘「懸崖雙馬追逐戲」的內幕。于適笑言，這場戲將戰場上利用地形、前後距離、左右位置的作戰優勢，在短時間內全都表現出來了，「姬發和鄧嬋玉一直在博弈。」

片中，商王殷壽（費翔飾）和太師聞仲（吳興國飾）的君臣博弈戲分也讓觀眾印象深刻。費翔稱讚吳興國演技到位，情緒十分強烈，「當殷壽將一套象徵王權的禮冠與冕服送至聞仲面前時，吳興國把瞬間被震懾住的聞仲詮釋得入木三分。」

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