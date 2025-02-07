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楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

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楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

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楊紫瓊發文悼念大S。(取材自Instagram)
楊紫瓊發文悼念大S。(取材自Instagram)

台灣藝人大S徐熙媛）驟逝，曾和大S合作電影《劍雨》的金獎女星楊紫瓊今（8）晨發文「我們失去了一顆閃耀的星星」悼念大S，坦言相當震驚與難過。

楊紫瓊發文悼念大S。(取材自Instagram)
楊紫瓊發文悼念大S。(取材自Instagram)

噓！星聞報導，楊紫瓊PO出過往合作電影《劍雨》中和大S對戲的劇照，並寫道：「Shocked and deeply saddened we have lost a shining star… RIP dear Da S. Heartfelt condolences to Family and all who love you. 🙏✨」（震驚且深感悲痛，我們失去了一顆閃耀的星星……願你安息，親愛的大S。向家人及所有愛你的人致上最深的哀悼。）

楊紫瓊發文悼念大S。(取材自Instagram)
楊紫瓊發文悼念大S。(取材自Instagram)

大S出道多年，多棲發展，演藝範圍涉足音樂、主持、電視劇、電影，在各方面都有為人熟知的作品，其中《劍雨》為大S和楊紫瓊、鄭雨盛合作電影作品，片中還包括金士傑、余文樂、戴立忍等人，可謂大咖雲集，影片則是由名導吳宇森擔任監製，大S在片中飾演「葉綻青」。楊紫瓊發文哀悼大S，也勾起網友對《劍雨》，稱她雖然戲份不多，但很吸睛，也稱大S人真的好人緣，昔日合作演員對她都是讚賞。而在噓星聞街訪網友談大S時，便有網友提到大S參演出《劍雨》很好看。

大S 楊紫瓊 徐熙媛

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