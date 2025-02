楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

楊紫瓊發文悼念大S。(取材自Instagram)

台灣藝人大S (徐熙媛 )驟逝,曾和大S合作電影《劍雨》的金獎女星楊紫瓊 今(8)晨發文「我們失去了一顆閃耀的星星」悼念大S,坦言相當震驚與難過。

楊紫瓊發文悼念大S。(取材自Instagram)

噓!星聞報導,楊紫瓊PO出過往合作電影《劍雨》中和大S對戲的劇照,並寫道:「Shocked and deeply saddened we have lost a shining star… RIP dear Da S. Heartfelt condolences to Family and all who love you. 🙏✨」(震驚且深感悲痛,我們失去了一顆閃耀的星星……願你安息,親愛的大S。向家人及所有愛你的人致上最深的哀悼。)

楊紫瓊發文悼念大S。(取材自Instagram)

大S出道多年,多棲發展,演藝範圍涉足音樂、主持、電視劇、電影,在各方面都有為人熟知的作品,其中《劍雨》為大S和楊紫瓊、鄭雨盛合作電影作品,片中還包括金士傑、余文樂、戴立忍等人,可謂大咖雲集,影片則是由名導吳宇森擔任監製,大S在片中飾演「葉綻青」。楊紫瓊發文哀悼大S,也勾起網友對《劍雨》,稱她雖然戲份不多,但很吸睛,也稱大S人真的好人緣,昔日合作演員對她都是讚賞。而在噓星聞街訪網友談大S時,便有網友提到大S參演出《劍雨》很好看。