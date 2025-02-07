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「五福臨門」戲分太少？ 王星越被酸像臨演 片酬曝光…

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王星越(右)和盧昱曉在劇中是一對。(取材自微博)
王星越(右)和盧昱曉在劇中是一對。(取材自微博)

大陸新生代男神王星越去年與吳謹言合作「墨雨雲間」暴紅，人氣隨之狂飆，但近日，他主演群像劇「五福臨門」反應卻不如預期，尤其他因為戲分過少被酸像臨演，而據傳，王星越這部片的片酬相較「墨雨雲間」，只有一半。

「五福臨門」講述仁宗北宋年間，洛陽商戶酈娘子為五位年輕貌美的寶貝女兒們尋覓好人家，過程波折不段、笑料百出，憑藉著五位女兒們的智慧機智，一步步化解難題，最終尋得佳偶的家庭群像浪漫喜劇。

劇中，飾演富商「柴安」的王星越，和「酈三娘」盧昱曉是一對，但兩人戲分只集中在前10集，之後男配角陳鶴一、梁永棋陸續登場，搶了不少王星越的風采，讓他淪為打醬油的。

尤其是陳鶴一飾演的探花郎「杜仰熙」與劉些寧飾演的酈家大姐「酈壽華」，兩人一波三折的感情戲，甚至比正牌CP的故事還要吸引人。

隨著劇情不斷推進，幾位主要演員的片酬也在網上傳出。據悉，身為男主角的王星越據傳片酬為600萬(人民幣，下同)，高居全劇之冠，但相比他「墨雨雲間」1200萬的片酬，身價可說是大減一半。

而劇組片酬第二高的則是女主角盧昱曉，與劇中演「酈娘子」的老戲骨倪虹潔，傳可領500萬。

陳鶴一(左)與劉些寧的感情戲，甚至比正牌CP吸引人。(取材自微博)
陳鶴一(左)與劉些寧的感情戲，甚至比正牌CP吸引人。(取材自微博)

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