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胡軍扮洪七公「滿頭繡球」 網傻眼：財神爺嗎？

記者趙大智／綜合報導
這洪七公不說是胡軍沒人認得出。（取材自微博）
這洪七公不說是胡軍沒人認得出。（取材自微博）

56歲大陸演員胡軍代表作為同志電影「藍宇」，2003年在金庸「天龍八部」扮蕭峰暴紅，時隔22年，他應導演徐克之邀，在春節電影「射鵰英雄傳：俠之大者」扮洪七公，滿頭繡球造型讓大家傻眼，「還以為是財神爺」、「在賣糖葫蘆嗎」？

「射鵰英雄傳：俠之大者」由肖戰扮郭靖，莊達菲扮黃蓉，洪七公是郭靖、黃蓉的師父，也是天下第一大幫「丐幫」幫主。胡軍受訪時透露某天接到徐克電話「過來幫個忙」，他回：「行啊，演誰？」一聽到是洪七公馬上求饒：「九指神丐？你放了我吧，再也不想吊威牙（鋼絲）啦。」徐克回說只要一個下午，不必吊空中，他才答應。

到了現場一定裝，胡軍都傻了：「這洪七公怎麼像唱戲的啊，頭上戴著那什麼？真是礙事，戴草莓還楊梅？」但因為只拍四小時，也不用真的打降龍十八掌，輕輕鬆鬆就交差。主持人問他有沒有見到肖戰，胡軍回「我們沒合作」，其實意思是指分開拍攝沒遇見，不料竟上了熱搜被大做文章，十分莫名。

胡軍在訪問中還提到後製配音時，徐克竟預告還有下一部「洪七公才真正要出現」，他一聽再次求饒：「導演你放了我吧！」但也坦言對徐克的武俠電影格外期待，因為時下AI後製氾濫，真正的「俠氣」都不見了。

胡軍扮蕭峰是經典。（取材自微博）
胡軍扮蕭峰是經典。（取材自微博）

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