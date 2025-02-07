搶大S孩子監護權？ 張蘭稱培養有信心

張蘭自稱對培養孩子很有信心。(取材自微博)

台灣藝人大S 驚爆因流感 併發肺炎離世，享年48歲，引發外界震驚，也讓大S的親朋好友悲傷不已，連她的前夫汪小菲 也被媒體拍到眼眶紅了。據汪小菲友人表示，汪小菲難以接受大S驟逝，憂鬱症躁鬱症又嚴重復發，至於遺產和家人的後續安排，他處於崩潰狀態，根本無心去思考。

此外，汪小菲母親張蘭在大S離世後首次現身直播，她提到自己現在的家庭責任感有一點點不同，還表示她在培養員工、培養孩子方面非常有經驗，自己對培養孩子很有信心，一定不負眾望。張蘭還說，「賺錢的意義，就是當孫子孫女需要我的時候，我不會一無所有」。

此番話被網友解讀為，「應該已經做好接回孫子、孫女的準備了」。

據了解，先前曾有台灣律師研判，大S過世後，汪小菲很有可能獲得一雙兒女的監護權。如果汪小菲想要帶走兩個未成年子女，在法律上是允許的。即便大S已經再婚，由於具俊曄並沒有收養這兩個孩子，他們在法律上僅是姻親關係，未來的親權仍由汪小菲行使。

張蘭在大S傳出離世消息後，曾說，大S的離開是她與家人們的共同的損失，對於孩子們更是沉重的打擊，「我們現在首要的任務是安慰和保護好兩個孩子，這是我們兩家共同的使命，也是共同的目標，再次表達我們的惋惜。」