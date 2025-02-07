沈騰、林允被爆相戀多年 網酸「沒CP感」 他們回應了…

林允憑藉周星馳電影「美人魚」嶄露頭角。(取材自微博)

「星女郎」林允和知名喜劇演員沈騰，看似八竿子打不著的兩個人，近日卻被爆出戀情，相關消息迅速成為娛樂圈熱議話題。不過，有很多網友不相信，稱沈騰比林允足足大了16歲，站在一起沒有任何CP感，兩人的工作室也先後出面闢謠。

45歲的沈騰堪稱喜劇界當紅明星，以幽默風趣的形象深入人心；29歲的林允則是憑藉周星馳 電影「美人魚」嶄露頭角，之後又陸續演過「夢華錄」、「彼岸花」等劇。

據悉，早在2022年2月，就有網友表示在三亞目擊沈騰和林允在一起，不過當時這個消息並未得到太多關注。同年12月，「狗仔江小晏」跟拍林允，也曝出兩人戀情傳聞，和先前爆料不謀而合。

不只如此，網友還扒出林允多年前上開心麻花綜藝「麻花特開心」時不小心摔倒，沈騰立刻跑過來護住她，林允掉東西時，沈騰也會連忙蹲下來撿，小細節被網友解讀「兩人關係不一般」。

隨著緋聞 愈傳愈烈，沈騰工作室出面闢謠，「假的！祝大家開工大吉新年快樂哈」，林允工作室隨後也發文斥假，還揚言惡意造謠將提告。