「哪吒2」登中國票房冠軍 導演餃子：做觀眾沒見過的內容

「哪吒之魔童鬧海」導演餃子曾坦言「這麼多坑，有種絕望的感覺」，但他也告訴製作團隊，每一部作品都要當成自己最後一部作品去創作。（取材自央視）

中國今年的春節 強檔「哪吒之魔童鬧海」以不到9天的時間登上中國電影票房排行榜，片中共 用上1900多個特效鏡頭，且在角劇本、故事、角色等各方面與中華傳統文化緊密結合，製作團隊以五年時間打造這部電影，最終引發廣大好評，創下空前的好成績。

「哪吒之魔童鬧海」的前作為2019年上映的「哪吒之魔童降世」，當年的票房破人民幣50億元，成為當年票房冠軍，「哪吒之魔童鬧海」為原班人馬時隔五年交出的續作，導演餃子 要求必須傾其所有，去實現最好的效果，「一定要做觀眾沒見過的，能夠造成強烈視覺衝擊或新穎藝術表現的形式」。

公開資料顯示，「哪吒之魔童鬧海」的角色數量是前作的三倍，僅特效鏡頭就超過上一部全片的鏡頭量。「哪吒之魔童降世」全片是1800多個鏡頭，「哪吒之魔童鬧海」全片是2400多個鏡頭，其中特效鏡頭超過1900個。

央視報導，導演餃子坦言，「哪吒之魔童鬧海」如果砍鏡頭，都是因為時長的壓力才砍掉的，而不是因為完不成特效。導演團隊在製作「哪吒之魔童鬧海」時曾寄希望於找國際團隊協助完成重點鏡頭，但因認為效果不理想，於是又再回到中國的團隊完成製作。

「哪吒之魔童鬧海」和去年爆紅的中國電玩作品「黑神話：悟空」有個共通點，在於劇本、故事、角色等各方面與中華傳統文化緊密結合。以電影中的角色「鯊魚統領」來說，角色設計申威表示，中國傳統的東西很多都是曲線設計的，所以團隊在鯊魚統領的服裝、鎧甲和牙齒的設計中融入很多曲線，不像西方都是鋒利的、直的，這是東方文化特有的表達方式。