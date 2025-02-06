我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S離世效應 港人接種流感疫苗增3成

「哪吒之魔童鬧海」票房破7.9億美元 僅9天登中國影史冠軍

「哪吒2」登中國票房冠軍 導演餃子：做觀眾沒見過的內容

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「哪吒之魔童鬧海」導演餃子曾坦言「這麼多坑，有種絕望的感覺」，但他也告訴製作團隊，每一部作品都要當成自己最後一部作品去創作。（取材自央視）
「哪吒之魔童鬧海」導演餃子曾坦言「這麼多坑，有種絕望的感覺」，但他也告訴製作團隊，每一部作品都要當成自己最後一部作品去創作。（取材自央視）

中國今年的春節強檔「哪吒之魔童鬧海」以不到9天的時間登上中國電影票房排行榜，片中共用上1900多個特效鏡頭，且在角劇本、故事、角色等各方面與中華傳統文化緊密結合，製作團隊以五年時間打造這部電影，最終引發廣大好評，創下空前的好成績。

「哪吒之魔童鬧海」的前作為2019年上映的「哪吒之魔童降世」，當年的票房破人民幣50億元，成為當年票房冠軍，「哪吒之魔童鬧海」為原班人馬時隔五年交出的續作，導演餃子要求必須傾其所有，去實現最好的效果，「一定要做觀眾沒見過的，能夠造成強烈視覺衝擊或新穎藝術表現的形式」。

公開資料顯示，「哪吒之魔童鬧海」的角色數量是前作的三倍，僅特效鏡頭就超過上一部全片的鏡頭量。「哪吒之魔童降世」全片是1800多個鏡頭，「哪吒之魔童鬧海」全片是2400多個鏡頭，其中特效鏡頭超過1900個。

央視報導，導演餃子坦言，「哪吒之魔童鬧海」如果砍鏡頭，都是因為時長的壓力才砍掉的，而不是因為完不成特效。導演團隊在製作「哪吒之魔童鬧海」時曾寄希望於找國際團隊協助完成重點鏡頭，但因認為效果不理想，於是又再回到中國的團隊完成製作。

「哪吒之魔童鬧海」和去年爆紅的中國電玩作品「黑神話：悟空」有個共通點，在於劇本、故事、角色等各方面與中華傳統文化緊密結合。以電影中的角色「鯊魚統領」來說，角色設計申威表示，中國傳統的東西很多都是曲線設計的，所以團隊在鯊魚統領的服裝、鎧甲和牙齒的設計中融入很多曲線，不像西方都是鋒利的、直的，這是東方文化特有的表達方式。

許多中國觀眾敲碗期待哪吒的下一步作品，餃子在接受專訪時坦言「這麼多坑，有種絕望的感覺」，但他也告訴製作團隊，每一部作品都要當成自己最後一部作品去創作，跨過高山後能力又長了，下一部再去挑戰自己新的極限。

「哪吒之魔童鬧海」的角色數量是前作的三倍，僅特效鏡頭就超過上一部全片的鏡頭量。（...
「哪吒之魔童鬧海」的角色數量是前作的三倍，僅特效鏡頭就超過上一部全片的鏡頭量。（取材自央視）
「哪吒之魔童鬧海」和去年暴紅的中國電玩作品「黑神話：悟空」有個共通點，在於劇本、...
「哪吒之魔童鬧海」和去年暴紅的中國電玩作品「黑神話：悟空」有個共通點，在於劇本、故事、角色等各方面與中華傳統文化緊密結合。（取材自央視）

餃子 春節 中共

上一則

「哪吒之魔童鬧海」票房破7.9億美元 僅9天登中國影史冠軍

延伸閱讀

好康報您知／心安超市（ Zion Market）

好康報您知／心安超市（ Zion Market）
劉玉玲首次挑戰演鬼片 讚導演手法創新

劉玉玲首次挑戰演鬼片 讚導演手法創新
亞洲協會李安回顧展 14日斷背山打頭陣 導演將親臨多場

亞洲協會李安回顧展 14日斷背山打頭陣 導演將親臨多場
「隔壁的房間」導演阿莫多瓦 藉電影向心儀藝術家致敬

「隔壁的房間」導演阿莫多瓦 藉電影向心儀藝術家致敬

熱門新聞

趙麗穎(左)、王一博穿情侶裝？(取材自微博)

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

2025-02-03 07:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
「肯爺」肯伊威斯特和老婆比安卡現身葛萊美獎，比安卡全裸登場。(路透)

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

2025-02-02 20:25
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
大S（左二）過年前才出席王偉忠女兒歸寧宴。(取材自臉書)

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

2025-02-02 22:10
大S驚傳死訊，驚動全網。(取材自微博)

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

2025-02-02 21:40

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國