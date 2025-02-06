「哪吒之魔童鬧海」票房破7.9億美元 僅9天登中國影史冠軍

電影「哪吒之魔童鬧海」6日刷新中國影史票房紀錄，成為中國影史票房冠軍。（取材自百度）

電影「哪吒之魔童鬧海」6日刷新中國影史票房紀錄，成為中國影史票房冠軍。據網路平台「燈塔專業版」數據，該電影以總票房人民幣57.7555億元（約7.9億美元）超越「長津湖 」票房的人民幣57.7534 億，位列中國電影票房總榜榜首。

值得注意的是，「哪吒之魔童鬧海」只花了不到9天即登頂排行榜，相較2016年由周星馳執導的電影「美人魚」以12天登頂中國票房冠軍，隔年「戰狼2」同樣以12天刷新榜單，但到了2021年，「長津湖」卻花了近兩個月才艱難地超越「戰狼2」的票房紀錄。

IT之家報導，此消息一出，「長津湖」、「戰狼2」、「你好，李煥英」和「流浪地球」等中國影史票房榜成員皆發布「哪吒之魔童鬧海」的祝賀海報。

澎湃新聞報導，「哪吒之魔童鬧海」作為中國的春節 強檔，於1月29日起在中國上映。這部電影上映前有超過900位行業人士參與票房預測，其中影院經理預測均值人民幣39.29億，其他業內人士預測均值人民34.28億，最高預測人民90億（約12.3億美元）。

根據燈塔數據庫顯示，「哪吒之魔童鬧海」多人結伴觀影比例超三成，明顯高於其他影片，另外該影片觀影年齡30-39歲、中低頻觀眾占比非常突出，有大量曾經是電影市場主力的觀影人群，在時隔較長時間後再次回到電影院 。