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這版華箏公主對味 張文昕「射鵰」全網零差評

娛樂新聞組／綜合報導
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新人演員張文昕飾演的華箏公主獲得許多好評。(取材自微博)
新人演員張文昕飾演的華箏公主獲得許多好評。(取材自微博)

中國春節檔唯一一部武俠電影「射鵰英雄傳：俠之大者」正在熱映，徐克新版「射鵰英雄傳」改編自金庸原著，講述戰亂時代，郭靖得傳天下絕世武功「九陰真經」與「降龍十八掌」後，惹來各方嫉妒，成為眾矢之的，從此踏上成為大俠的征途。

揚子晚報報導，影片上映後引起熱議四起，其中，新人演員張文昕飾演的華箏公主獲「全網零差評」，被評「又颯又善良，還鬼靈精怪的獨立女性形象」；梁家輝飾演的歐陽鋒，無論是「險勝梗」，還是被爆改的形象，都收穫網友熱評。

此番改編中，華箏、歐陽鋒等人物都有新突破。華箏一出場便是策馬騎射，英姿颯爽，從歐陽鋒的手下救下了黃蓉。她與歐陽鋒對峙的那一幕、那一眼，不僅樹立草原公主的形象，也讓無數觀眾發現這是一版全新華箏。

就算知道郭靖喜歡的是黃蓉，或是認出黃蓉就是自己救下的女孩，華箏也很豪氣地表示，要與黃蓉用蒙古單打獨鬥的方式來解決問題，這場蒙古彎月刀對決打狗棒，貢獻了一場精采打戲。

片中，華箏一改以往版本的愛哭包形象，而是有勇有謀、重情又心地善良。

很多觀眾表示，這版華箏最具蒙古公主氣質，而且具有鮮明的現代性，沒有自怨自艾，沒有片刻顧影自憐，生氣了可以砸東西，但又不會完全失去理智，性格也有單純可愛的一面，更多的是表現蒙古公主的大氣豪邁，「真是讓人挪不開眼，這版華箏對味了，符合金庸對她的描寫，大汗之女必須這麼颯」、「華箏終於不再是一個被愛情困擾的戀愛腦女性形象，而是一位心懷家國的巾幗英雄了」。

而飾演華箏的張文昕近期在路演中也表示，這版華箏身上敢愛敢恨、灑脫自由的個性，與許多現代女孩極為貼合。

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