「哪吒2」票房創紀錄 國產動畫時代來了

電影「哪吒之魔童鬧海」於今年春假檔票房火熱，至3日晚，票房已破38億元人民幣，創中國影史票房紀錄。（中新社）

中國今年春節 假期電影觀看人次創下新高。新華社指，春節期間連續多天單日票房突破人民幣10億元（單位下同，約1.3億美元），電影市場熱度持續攀升。其中，電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）尤其火熱，至3日晚票房已破38億，預料將達68億，創中國影史票房紀錄。官媒「環球時報」前總編輯胡錫進稱，哪吒2標誌著轉折點，從此中國動畫片市場將走向由國產動畫片主導的新階段。

據票房分析平台「貓眼數據」微博 消息，2025春節檔人次刷新影史紀錄，截至4日0時，中國2025年春節檔總人次（含預售）突破1.68億，超2024年春節檔總觀影人次，刷新中國影史春節檔觀影人次紀錄。而燈塔專業版數據則指，截至3日16時43分，2025年春節檔檔期電影總票房（含預售）突破81億，再創新高。同時，2025年中國電影市場累積票房超越北美票房成績，位列全球第一。

九派新聞指出，農曆新年假期間，中國多間劇院開放千人場影廳；其中上海大光明電影院 的1號廳可容納約1300多人，不少網友評論認為，「『哪吒2』盤活了廢棄劇院。」據了解，「哪吒2」已打破17項票房紀錄，包括中國影史動畫片單日票房、中國影史春節檔動畫片單日票房紀錄等。

胡錫進於自己微博帳號也表示，「這是中國最棒的動畫片，沒有之一。」他稱，該片標誌著一個轉折點：從此中國的動畫片市場將走向由國產動畫片主導的新階段，「中國人仰望『功夫熊貓』那些好萊塢動畫片並嘖嘖稱奇的時代結束了」，相信「哪吒2」是個新開始。