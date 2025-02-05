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穿情侶裝？趙麗穎再曝「祕戀鐵證」 過年約會王一博

娛樂新聞組／綜合報導
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趙麗穎的手鍊傳王一博也有一模一樣的。(取材自微博)
趙麗穎的手鍊傳王一博也有一模一樣的。(取材自微博)

憑藉「花千古」、「知否知否」等劇走紅的大陸人氣女星趙麗穎，2021年與馮紹峰離婚後，感情世界成謎。除了和男星林更新傳緋聞，更被爆料和古裝劇「有翡」男主角王一博祕戀。近日，趙麗穎和王一博被眼尖網友發現戴情侶手鍊、穿情侶外套，且兩人除夕當天IP位置都在江蘇，「祕戀新證據」引發全網暴動。

其實，趙麗穎、王一博不是第一次爆出祕戀消息，他倆曾不只一次被狗仔挖出行程大量重疊、戴著情侶款骨頭項鍊，甚至傳出王一博曾戴假髮陪趙麗穎看演唱會。網友還說，兩人當時被狗仔拍到相戀證據，但王一博經紀公司擔心脫粉，因此以人民幣七位數高額費用買斷照片，並搬出公司禁愛條款，不讓兩人官宣戀情。

近日，兩人又被網友挖出新的祕戀證據，首先是除夕夜當晚，兩人的微博IP竟不約而同出現在江蘇，懷疑兩人趁著年假空檔見面。此外，趙麗穎近日分享在爺爺家的自拍照，不經意露出的手鍊，被眼尖網友發現王一博早在去年現身「追風者」宣傳活動時就戴過一樣的手鍊。

不只如此，趙麗穎近日穿了一件米色絨毛、有卡其色口袋的保暖外套，其實王一博也早就穿過，一前一後秀情侶裝的行為，根本是隔空曬恩愛。

隨著「證據」不斷曝光，還是有很多網友半信半疑，認為只是巧合，後續發展值得關注。

趙麗穎(左)、王一博穿情侶裝？(取材自微博)
趙麗穎(左)、王一博穿情侶裝？(取材自微博)

趙麗穎 緋聞 微博

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