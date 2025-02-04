陸劇27歲男星猝逝…「以為只是感冒」演變成中樞神經感染

男星梁祐誠驚傳猝逝，得年27歲。(取材自微博)

台灣藝人大S 春節遊日，不幸死於流感 併發肺炎，喚醒大眾對流感的重視。。在陸劇「幻樂森林」中飾演「徐昊」的男星梁祐誠傳疑似也是因為感染A型流感導致的併發症 猝逝，得年27歲。許多網民在社交媒體上悼念：「沒想到以這樣的方式認識你」，「雖然不認識，但是也是一條年輕的生命啊，很惋惜，也很痛心，一路走好。」

綜合媒體報導，梁祐誠曾參演過古裝劇「卿卿我心」、「幻樂森林」。在「幻樂森林」中飾演徐昊一角，外型帥氣陽光，前途一片看好，怎料近日卻傳出病逝消息。據知情人士透露，梁祐誠因病情惡化搶救無效，於年初二離世，知情人士透露梁祐誠最初以為只是普通感冒，沒料到病情急轉直下，演變成中樞神經感染，因為突然患病，身邊無親人陪伴。微博有消息指出他疑似也是因為罹患A流，但並未獲得證實。

梁祐誠在「幻樂森林」中飾演徐昊一角，外型帥氣陽光。(取材自微博)

一度有消息傳出，梁祐誠是因為罹患A流又被誤診，才導致悲劇的發生，不過確切病情並未公開。江西省人民醫院神經內科主治醫師、江西省人民醫院資溪醫院副院長袁敏表示，「中樞神經感染」是一種由病原體感染引起的與中樞神經系統相關的疾病，「像腦、脊髓和腦膜都屬於中樞神經系統，而引發感染的常見病原體有病毒、細菌、真菌和寄生蟲。」患者可能會出現很多症狀。「最常見的有頭痛、發熱，還可能出現意識障礙、昏迷，肌肉也會變得僵硬，脖子發僵，也就是醫學上說的頸項強直，另外，嘔吐、抽搐，甚至失語、精神異常也可能出現。 」