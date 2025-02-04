劉德華「9個字」悼大S…曾合作吻戲：我會愛上她

劉德華(右)、大S(左)和徐嬌當年曾合體宣傳過電影「未來警察」。(取材自微博)

大S 病逝日本，震驚演藝圈，不少圈內好友紛紛在微博上發文悼念。曾和大S在2010年香港科幻警匪片「未來警察」中合作過的港星劉德華 ，也透過公司悼念，不捨表示「願一路走好，親人節哀」。曾與大S合作「流星花園」的「道明寺」言承旭也透過經紀人表達哀思。

大S生前擁有多部作品，2010年時，她如願跟偶像劉德華合作電影「未來警察」，當時，劉德華讚大S擁有鍾楚紅和張曼玉的優點，她聽聞後形容心情「激動到快暈倒」。

兩人那時曾一起上「康熙來了」宣傳，主持人小S 對於兩人在片中有吻戲，好奇問劉德華，「現在對吻戲應該是已經完全麻痺了吧」，沒想到劉德華表示「不會啊」，小S再問，「還是有在放感情吻嗎？」劉德華大方回應，「有啊！一定有」，小S接著追問劉德華「是否有輕微愛上大S」，劉德華直言不諱表示，「我會愛上她」。

當時正逢劉德華承認已婚身分，大S曾聲援偶像，「劉德華為了工作、影迷，犧牲他的私人生活長達20多年，真的很令人敬佩，他不只是天王，是我心目中的神」。

另外，中國女星徐嬌當年也曾隨「未來警察」赴台宣傳，她在社交平台分享與大S、劉德華的合照，難過表示，「仍記得當年妳帶我去夜市玩，還給我講了好多妳的趣事，那時候有多開心現在就有多難過」。

知名藝人胡兵，也在個人微博寫下，「印象中你一直清醒而獨立，是個有很多人愛的小公主！不敢相信！不願告別！」悼念他心目中「永遠的杉菜」。