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才被點名「最糟郭靖」…肖戰「射鵰」從預售冠軍淪票房墊底

娛樂新聞組／綜合報導
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肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」從預售第一淪為票房墊底。(取材自微博)
肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」從預售第一淪為票房墊底。(取材自微博)

在動畫片「哪吒之魔童鬧海」帶領下，春節檔5天票房累計超過75億元(人民幣，下同)，創下影史新高。其中，「哪吒之魔童鬧海」票房突破30億元，「唐探1900」、「封神第二部:戰火西岐」分列二、三名，比較令人訝異的是，「射鵰英雄傳：俠之大者」連續被「熊出沒·重啟未來」、「蛟龍行動」超車，從預售第一淪為票房墊底。

「哪吒之魔童鬧海」單日票房連日增長，第五日排片占比升至43.2%，收票房8.1億元，上座率52.7%，斷層式領先。燈塔專業版預測其最終總票房將達到71億元，貓眼專業版預測其最終總票房將突破68億元。

其他幾部電影票房則連日下降，「唐探1900」、「封神第二部：戰火西岐」、「熊出沒·重啟未來」、「蛟龍行動」、「射鵰英雄傳：俠之大者」初五票房較初四降幅分別為12%、24%、13%、4.5%、27%。

其中，「蛟龍行動」降幅最小，已基本穩住。 「唐探1900」、「熊出沒·重啟未來」降幅居中。 「射鵰英雄傳：俠之大者」和「封神第二部：戰火西岐」跌幅最大，走勢最差。令人訝異的是，「射鵰英雄傳：俠之大者」已連續被「熊出沒·重啟未來」、「蛟龍行動」反超，從預售冠軍淪為票房墊底。

「射鵰英雄傳：俠之大者」自上映後口碑一路跌，有人說該片缺乏傳統武俠元素，像「賽亞人打架」，連官媒「南方日報」也稱，「流量可以是票房保證，也是口碑毒藥」。飾演男主角郭靖的人氣男星肖戰也被網友吐槽是「最糟郭靖」。

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